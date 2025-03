Der US-Investmentkonzern erhöht seinen Anteil am deutschen Automobilhersteller deutlich, während die Aktie Erholungszeichen nach schwierigen Monaten zeigt.

Der Investmentgigant BlackRock, Inc. hat seine Beteiligung an der Mercedes-Benz Group AG signifikant aufgestockt. Wie aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hervorgeht, hält das US-amerikanische Unternehmen nun 5,02% der Stimmrechte direkt über Aktien und weitere 0,11% über Finanzinstrumente, was zu einer Gesamtbeteiligung von 5,13% führt. Die Mitteilung erfolgte im Rahmen einer freiwilligen Konzernmitteilung mit ausgelöstem Schwellenwert auf Tochterebene. Der Stimmrechtsanteil überschritt die wichtige 5%-Schwelle am 28. Februar 2025, was nach Artikel 40 des Wertpapierhandelsgesetzes europaweit bekanntgegeben werden musste. Im Detail verfügt BlackRock über 48.375.070 Stimmrechte an Mercedes-Benz, wobei der Großteil (47.737.409) auf ISIN DE0007100000 und ein kleinerer Teil (637.661) auf US2338252073 entfällt. Zusätzlich hält der Investmentriese Instrumente zur Stimmrechtsausübung in Form von Wertpapierleihen mit Rückrufrecht sowie Differenzkontrakten.

Aktuelle Kursentwicklung zeigt Erholungstendenzen

Die Mercedes-Benz-Aktie zeigte sich zuletzt auf dem Börsenparkett wieder etwas fester. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier Zugewinne und konnte sich auf über 61 Euro verbessern. In der Spitze erreichte der Anteilsschein sogar 61,74 Euro. Allerdings liegt diese Notierung noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 77,45 Euro vom 9. April 2024 - eine Differenz von etwa 27 Prozent. Zum niedrigsten Stand der vergangenen 52 Wochen, der bei 50,75 Euro am 13. November 2024 lag, besteht aktuell ein Puffer von rund 17 Prozent. Für das laufende Jahr erwarten Analysten eine Dividende von 3,84 Euro je Aktie, was unter der Vorjahresdividende von 4,30 Euro liegt. Beim durchschnittlichen Kursziel sind Finanzexperten mit 66,70 Euro weiterhin optimistischer als der aktuelle Börsenkurs vermuten lässt. Die Quartalszahlen vom 20. Februar 2025 zeigten einen leichten Rückgang bei Gewinn und Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 8,87 Euro je Aktie.

