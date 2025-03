Die Porsche Automobil Holding SE verzeichnet für das vergangene Geschäftsjahr einen Rekordverlust von rund 20 Milliarden Euro, der vor allem auf hohe Abschreibungen auf Beteiligungen an Volkswagen und der Porsche AG zurückzuführen ist. Trotz des Fehlbetrags hält das Unternehmen an der Dividendenzahlung fest, was langfristig orientierte Aktionäre erfreuen dürfte. Während die Porsche-SE-Aktie sich von ihrem Tiefstand erholt hat, bleiben Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...