MÜNCHEN - Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton hält im neuen Jahr wegen einer schwächeren Weltwirtschaft trübere Geschäfte für möglich. Die zuletzt gestiegene Profitabilität dürfte leiden, wie die im MDax notierten Münchner am Montag mitteilten. In den Kernmärkten sei insgesamt mit einer nachlassenden Nachfrage nach Lkw zu rechnen. Der Ausblick steht zudem unter dem Vorbehalt künftiger geopolitischer Entwicklungen, vor allem in den USA. Die zuletzt stark gelaufene Traton-Aktie verlor am Morgen deutlich.

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG profitiert weiterhin von der Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. "Wir erwarten für 2025 derzeit eine weitere Stabilisierung der Immobilienwerte, das heißt, dass die Transaktionen am Markt weiter zunehmen werden, die Käufer aber weiterhin preissensibel bleiben", sagte Unternehmenschef Lars von Lackum bei Vorlage der Zahlen für 2024 am Montag laut einer Mitteilung. Die Ziele für 2025 bestätigte er. Die Aktie gab im frühen Handel zunächst nach, drehte danach aber leicht ins Plus.

BERLIN/FRANKFURT - Die Gewerkschaft Verdi hat mit Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen große Teile des Flugverkehrs lahmgelegt. Seit 0.00 Uhr sind Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst der Flughafenbetreiber, den Bodenverkehrsdiensten und den Luftsicherheitsbereichen in verschiedenen Tarifkonflikten im Ausstand, wie ein Sprecher der Gewerkschaft bestätigte. Der Warnstreik soll 24 Stunden dauern. An einzelnen Flughäfen begannen die Aktionen erst mit Betriebsbeginn in den frühen Morgenstunden.

WOLFSBURG - Das Autogeschäft schwächelt, doch bei einem Produkt konnte VW 2024 erneut einen Rekord einfahren: Die VW-Currywurst verkaufte sich so gut wie noch nie. 8,552 Millionen Stück wurden 2024 in Kantinen und auch Supermärkten abgesetzt, wie der Betriebsrat in einem Beitrag im Intranet mitteilte, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das waren gut 200.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2023. Eine Konzernsprecherin bestätigte die Angaben.

STUTTGART - Die Volkswagen-Eigentümerholding Porsche SE hat wegen hoher Abschreibungen auf ihre Beteiligungen an VW und dem Sportwagenhersteller Porsche AG einen Milliardenverlust erlitten. Im vergangenen Jahr fiel nach Steuern ein Fehlbetrag von rund 20 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern am Freitagabend in Stuttgart mitteilte. Dennoch will er den Aktionären eine Dividende zahlen. An der Börse wurde diese Neuigkeit am Montag mit Erleichterung aufgenommen.

LONDON/BERLIN/HONGKONG - Der britische Essenslieferdienst Deliveroo stampft sein Geschäft in Hongkong ein und überlässt Teile davon seinem deutschen Rivalen Delivery Hero . Am 7. April würden die Plattformen in Hongkong geschlossen, teilte Deliveroo am Montag in London mit. Laut Delivery Hero werden Kunden und Kuriere von Deliveroo auf die Plattform Foodpanda der Berliner umgeleitet. Die Aktien von Deliveroo legten im frühen Handel um rund 1,8 Prozent zu, die Papiere von Delivery Hero zogen um rund 2,6 Prozent an.

CUPERTINO - Rückschlag für Apple im KI-Wettlauf mit anderen Tech-Riesen: Der iPhone-Konzern braucht länger als geplant für seine verbesserte Assistenzsoftware Siri. Die neuen weitreichenden Funktionen mit Künstlicher Intelligenz werden erst "im kommenden Jahr" verfügbar sein, teilte eine Apple-Sprecherin der Website "Daring Fireball" mit. Allgemein wurde die Funktion für dieses Frühjahr erwartet.



