In wirtschaftlich unsicheren Zeiten kürzen viele Unternehmen ihre Innovationsbudgets. Doch wer jetzt in die richtigen Themen investiert, sichert sich langfristige Wettbewerbsvorteile. So können strategische Innovationen auch in schwierigen Zeiten zum Erfolg führen. Die heutigen turbulenten Zeiten stellen Innovationsabteilungen auf eine harte Probe. Während viele Unternehmen in den Krisenmodus schalten und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...