Sectigo, ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Lebenszyklusmanagement-Lösungen für Zertifikate (Certificate Lifecycle Management, CLM) und Website-Sicherheit, kündigte heute seine Teilnahme und sein Sponsoring für das CloudFest 2025 an, das vom 17. bis 20. März im Europa-Park in Deutschland stattfindet.

Sectigo ist seit dem Debüt der Konferenz vor über 20 Jahren stolzer Sponsor des CloudFest. In diesem Jahr lädt Sectigo Konferenzteilnehmer ein, in der Sectigo VIP Lounge die Zukunft des SSL/TLS-Zertifikatsmanagements zu erkunden. Aufgrund der voranschreitenden Sicherheitsbedrohungen und der sich abzeichnenden kürzeren Lebensdauer von Zertifikaten ist es entscheidend, einen intelligenteren, automatisierten Ansatz für das Zertifikatslebenszyklus-Management zu verfolgen. Sprechen Sie mit unseren Experten darüber, wie CLM mit Sectigo Certificate as a Service (CaaS) die Unternehmen Ihrer Kunden zukunftssicher machen und sie auf die heutigen und künftigen Bedrohungen durch Quantencomputer vorbereiten kann.

WO: Sectigo VIP Lounge, gegenüber der Dome Stage im Europa-Park WANN: 17. bis 20. März 2025 von 9.00 bis 18.00 Uhr MEZ WIE: Kontaktieren Sie uns noch heute, um einen Gesprächstermin mit dem Sectigo-Team zu vereinbaren WAS: Sectigo CaaS: CaaS wurde speziell für SSL/PKI-Reseller, Domain-Registrare, Webhoster und Managed Service Provider (MSPs) entwickelt und bietet Partnern die Möglichkeit, die Zertifikatsanforderungen ihrer Kunden zukunftssicher zu machen, indem sie mit einer einzigen API automatisierte Verfahren für das Zertifikats-Lebenszyklusmanagement und die Domainvalidierung verwalten. Ab sofort können Sectigo-Partner ihren Kunden ein abonnementbasiertes Preismodell mit einer Abrechnung pro Domain anbieten. Damit entfallen die herkömmlichen Kosten pro Zertifikat, während zugleich eine nahtlose Verwaltung für eine unbegrenzte Anzahl an Zertifikaten bereitgestellt wird eine Notwendigkeit angesichts der sich abzeichnenden kürzeren Zertifikatslaufzeiten.

SiteLock 2.0: Außerdem wird das Sectigo-Team vor Ort sein, um SiteLock 2.0 vorzustellen die Website-Sicherheits- und Schutzplattform von Sectigo für KMU. Das Herzstück von SiteLock 2.0 ist Site Health eine neue, innovative Funktion, die Benutzern eine klare, präzise und umsetzbare Bewertung des Sicherheitsstatus einer Website bietet. Mit SiteLock 2.0 können KMU ihre Websites proaktiv schützen und auf die Sicherheit ihrer Websites vertrauen.

Darüber hinaus wird Sectigo bei der Konferenz zwei Vorträge halten:

Navigating Digital Trust ", Mittwoch, 19. März, 12.40 Uhr MEZ im .COM Ballroom:

Stephen Nyhan, Director of Sales Engineering bei Sectigo, wird in dieser 20-minütigen Präsentation über neue Entwicklungen in der Branche berichten, darunter die Verlagerung auf eine 47-tägige Zertifikatsgültigkeit, die Automatisierung des CLM mithilfe von CaaS und wie Sectigo Unternehmen dabei hilft, sich auf die Postquantum-Verschlüsselung vorzubereiten. Und schließlich wird bei der Präsentation SiteLock vorgestellt, eine Lösung für die Sicherheit von Websites, die den Stellenwert der Internetsicherheit angesichts wachsender Malware-Bedrohungen unterstreicht.

The Future of Cloud Services ", Donnerstag, 20. März, 12.30 Uhr MEZ im .COM Ballroom:

Nehmen Sie an dieser Podiumsdiskussion mit hochrangigen Führungskräften von Hosting-Anbietern teil, moderiert von Peter Roybal, Director of Product Management bei Sectigo, und erkunden Sie die Chancen in den neuen Märkten der Webhosting-Branche. Von digitalem Vertrauen und Serviceangeboten bis hin zu Marketing und Kundensupport nach dieser Session werden Sie neue Erkenntnisse und Ideen für den Aufbau stärkerer, wertvoller Beziehungen zu Ihren Kunden mit nach Hause nehmen.

Um nähere Informationen zu CloudFest 2025 zu erhalten oder um uns zu kontaktieren, besuchen Sie: https://www.sectigo.com/cloudfest-2025.

Über Sectigo

Sectigo ist der innovativste Anbieter von Lösungen für das Zertifikats-Lebenszyklus-Managements (Certificate Lifecycle Management, CLM) und stellt umfassende Lösungen zum Schutz der Identitäten von Menschen und Maschinen für die größten Marken der Welt bereit. Die automatisierte Cloud-native CLM-Plattform von Sectigo erstellt und verwaltet digitale Zertifikate von allen Zertifizierungsstellen, um die Sicherheitsprotokolle im Unternehmen zu vereinfachen und zu verbessern. Mit mehr als 700.000 Kunden und zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung beispiellosen digitalen Vertrauens gehört Sectigo zu den größten, ältesten und renommiertesten Zertifizierungsstellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sectigo.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Contacts:

Medienkontakt:

press@sectigo.com