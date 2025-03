Munsbach (www.fondscheck.de) - Beim monatlichen Rückblick auf den Februar ist es gar nicht so einfach, die Entwicklung der Aktienmärkte auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Zu unterschiedlich seien die wirkenden Kräfte unter der Oberfläche gewesen. Starte man die Analyse bei einem der bekannten globalen Aktienindices, so stehe ein Wertrückgang von rund 2% zu Buche. Dieser sei jedoch überwiegend von US-amerikanischen Aktien und dort von den großen Schwergewichten der Magnificent 7 getrieben gewesen. Ein anderes Bild habe sich in Europa und weiten Teilen Asiens gezeigt, wo sich die Kursanstiege des Vormonats fortgesetzt hätten. ...

