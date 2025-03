Vaduz (ots) -Am 7. und 8. März 2025 reiste Sportministerin Dominique Hasler an die Special Olympics Weltwinterspiele nach Turin, um der Eröffnungsfeier mit dem Liechtensteinischen Team beizuwohnen. Die Weltwinterspiele stellen den grössten inklusiven Multisportevent der Welt dar, an dem rund 1'500 Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung aus 102 Ländern antreten. Die Spiele finden vom 9. bis 15. März in Italien statt und stehen unter dem Motto "Strength of Kindness".Am Vorabend der Eröffnung traf sich die Sportministerin mit den Athletinnen und Athleten sowie dem gesamten Betreuerteam für ein Beisammensein. Sie wünschte Marie Lohmann, Carmen Oehri, Noah Büchel, Simon Fehr, die im Skilanglauf an den Start gehen, sowie Dorian Locher und Maximilian Hartmann, die im Ski Alpin Wettkämpfe bestreiten, alles Gute, viel Erfolg und Freude.Die Eröffnungsfeier in der 15'000 Personen fassenden Inalpi Arena neben dem Olympiastadion in Turin war ein stimmungsvoller Event voller Vorfreude auf eine Woche Sport auf Schnee und Eis. Die Parade der 1'500 Athletinnen und Athleten bestehend aus über 100 Delegationen aus aller Welt war mit künstlerischen Darbietungen umrahmt und ein würdiger Auftakt zu den diese Woche beginnenden Wettkämpfen der Delegation aus Liechtenstein.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportThomas LagederT +423 236 64 45thomas.lageder@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100929487