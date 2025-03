Am Montag sind die Papiere des Daimler-Truck-Konkurrenten Traton massiv eingebrochen und ziehen auch den DAX-Konzern nach unten. Müssen sich Anleger jetzt Sorgen machen? Zölle weiter ein Fokus-Thema Die VW-Tochter Traton hat am Montag den gesamten Lkw-Sektor an der Börse nach unten gezogen, darunter auch den Branchenprimus Daimler Truck. Hintergrund: Zölle, die globale Unsicherheit und eine schwächere Wirtschaftsentwicklung sollen besonders in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...