Das James-Webb-Weltraumteleskop ist am Lagrange-Punkt L2 an einer prädestinierten Position und liefert von dort faszinierende Bilder aus dem Weltall. Daneben gibt es weitere Lagrange-Punkte, die strategische und wissenschaftliche Möglichkeiten bieten. Zurzeit gibt der Himmelskörper SIMP 0136 den Astronom:innen Rätsel auf. In welche Kategorie lässt er sich einordnen: Planet oder Stern? Oder etwas dazwischen? Klar ist, er dreht sich unheimlich schnell ...

