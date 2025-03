Wer häufiger die Timeline in Google Maps benutzt, könnte derzeit Probleme bekommen. Denn bei einigen User:innen sind sämtliche Daten, die über mehrere Jahre gesammelt wurden, verschwunden. Für Nutzer:innen von Google Maps rückt eine wichtige Deadline näher. Im Mai 2025 will Google das Speichern der Zeitachse in der Cloud beenden. Stattdessen werden die Daten nur noch auf eurem Endgerät gespeichert. Schon vor der bevorstehenden Änderung gibt es aber ...

