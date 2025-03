Bitcoin bei 80.000 USD, aber nächster Katalysator für Bullenmarkt steht bevor

Die Korrektur von Bitcoin geht heute weiter und so notiert die größte Kryptowährung aufgrund der Enttäuschungen um den Krypto-Gipfel des Weißen Hauses mittlerweile wieder unter der Marke von 80.000 USD. Dennoch gibt es bereits den nächsten Katalysator, welcher den Bullenmarkt einleiten dürfte.

Parallel dazu nimmt das ICO des innovativen Bitcoin-Fantoken und Memecoins BTC Bull Token immer mehr Gelder ein und hat derweilen mit dem Fundraising über 3,45 Mio. USD eingeworben.

Denn das Projekt bietet Spekulanten die Möglichkeit, den Bitcoin-Narrativ auf einem höheren Chance-Risiko-Verhältnis zu spielen und gleichzeitig von der höheren Sicherheit von BTC als etablierteste Kryptowährung zu profitieren, um eine der größten Schwächen der Memecoins zu lösen.

Daher ist der BTC Bull Token selbst für konservative Bitcoin-Investoren eine attraktive Alternative, was zu seiner schnellen Verbreitung beitrug. Aber auch die Aufmerksamkeit von Mario Nawfal, einem der größten Podcaster auf X mit Millionenpublikum, dürfte sich außerordentlich förderlich auf die Entwicklung des Coins auswirken.

Zum jetzigen Zeitpunkt können die $BTCBULL-Token für 0,002405 USD gekauft werden, denn noch befindet sich das Projekt am Anfang. Die nächste Preiserhöhung naht jedoch und wird spätestens in zwei Tagen und 21 Stunden erfolgen, wenn nicht vorher rund 550.000 USD eingeworben wurden.

Korrektur des Kryptomarktes könnte nur von kurzer Dauer sein

Am 7. März fand der erste Krypto-Gipfel des Weißen Hauses statt, auf welchen die Krypto-Community mit gemischten Gefühlen reagiert hat. Denn bisher gibt es noch keine näheren Details über die politischen Vorgaben für die Kryptoindustrie, was die Stimmung einiger eingetrübt hat.

Jedoch waren dennoch eine Öffnung gegenüber dem Kryptomarkt und eine proaktive Haltung festzustellen, welche vorher bemängelt wurden. Die Unsicherheiten über die exakte Gestaltung haben jedoch zu einer Korrektur des Marktes geführt. Dabei haben die Kryptowährungen im Tagesvergleich 3,37 % ihrer Marktkapitalisierung eingebüßt.

Auch die von Donald Trump auf der Social-Media-Plattform Truth Social erwähnten Coins für die Krypto-Reserve - XRP, ADA und SOL - haben über die vergangenen sieben Tage deutliche Verluste von 21,60 %, 29,99 % und 25,68 % verzeichnet.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114093526901586124

Dennoch ist es ein großer Erfolg für die Kryptoindustrie, dass eine strategische Krypto-Reserve in die Wege geleitet wurde. Zu Beginn wird sie die rund 200.000 Bitcoin enthalten, welche das Land über Strafverfahren konfisziert hat.

Über den genauen Ablauf weiterer BTC-Käufe sind noch keine Details bekannt. Jedoch ist die Regierung bemüht, haushaltsneutrale Methoden zu wählen, welche die Steuerzahler nicht belasten. Nähere Informationen sollen jedoch bis Juli vorliegen.

https://twitter.com/SMQKEDQG/status/1884356922423533686

Sobald die neuen Pläne veröffentlicht wurden, könnten die Bullen schnell in den Markt strömen und ähnliche Kursanstiege nach sich bringen, wie am Sonntag nach Trumps Ankündigung gesehen wurden. Einige Anleger könnten diese Bewegung jedoch schon antizipieren, auch wenn temporäre Rücksetzer möglich sind. Diese bieten allerdings günstigere Einstiegskurse.

Der Kryptomarkt kann besonders volatil sein, was die jüngste Entwicklung von Bitcoin verdeutlicht. Denn während dieser noch auf dem Weg war, erneut die Marke von 100.000 USD zu durchbrechen, erfolgte unmittelbar danach ein steiler Abverkauf. Dieser brachte BTC nahe an das Tief aus diesem Jahr.

Die historische Entwicklung von Bitcoin zeigt jedoch, dass der Coin langfristig gestiegen ist und viele andere Assetklassen mit seinem durchschnittlichen jährlichen Kursgewinn seit Start von 240 % übertroffen hat.

BTC Bull Token bietet eine Bitcoin-Alternative

Während Bitcoin bis zur Konkretisierung der Regierungsvorhaben für die Kryptoindustrie noch temporär belastet werden könnte, bietet der Vorverkauf des BTC Bull Token bis zur Markteinführung einen Schutz gegenüber Kursverlusten.

Dennoch können Anleger dieser Zeit nutzen, da die implementierten Preiserhöhungen und die schon während des ICOs gezahlte Staking-Rendite von 123 % die ersten Buchgewinne erzielen können. Daher wird er von einigen gerade auch gerne für die Diversifizierung genutzt, wobei die Memecoin-Fonds dafür eine strategischere Option darstellen.

Das Besondere an dem BTC Bull Token ist seine Bindung an die Preisentwicklung von Bitcoin. Freigeschaltet werden die unterschiedlichen Mechanismen dafür, nachdem der $BTCBULL-Coin an den Börsen eingeführt wurde.

Erstmalig bei 150.000 USD erhalten die Inhaber von BTC Bull Token einen Bitcoin-AirDrop auf ihre Wallet, welcher von der Höhe der gehaltenen $BTCBULL abhängt. Dieser Prozess wird alle 50.000 USD wiederholt, um Anleger zum langfristigen Halten zu animieren.

Ebenso wird der BTC Bull Token in Schritten von 50.000 USD und beginnenden bei 125.000 USD Burnings durchführen. Über diese wird das Angebot der verfügbaren Coins reduziert, um den Wert der Übrigen zu stärken. Damit wird er sogar deflationärer als Bitcoin, was ein weiterer großer Vorteil ist.

Während bei Bitcoin für passive Einkommen ein Miner benötigt wird, erhalten bei dem BTC Bull Token die Coin-Inhaber regelmäßig $BTCBULL, wenn sie ihren Bestand in den Staking-Pool eingezahlt haben. Derzeit vergütet es dafür eine Rendite in Höhe von 127 %, wobei sie dynamisch ist und von der Anzahl der gestakten Token abhängt.

Nutzen des BTC Bull Token könnte auf Presale-Käufer beschränkt sein

Der BTC Bull Token hat schnell Wellen in der Krypto-Community geschlagen, was möglicherweise auch auf die Bemühungen von Mario Nawfal zurückzuführen ist, der einen guten Kontakt zu Elon Musk hat. Sollte der $BTCBULL von diesen eine Förderung erhalten, sind vermutlich ähnliche Entwicklungen wie bei Dogecoin, Pepe, Kekius und so weiter zu beobachten.

Zahlreiche Krypto-Influencer sind von dem BTC Bull Token positiv angetan. Zu ihnen zählen etwa Danjo Capital Master, NASS Crypto und die Web3-Bildungsplattform 99Bitcoins, welche dem $BTCBULL-Coin ein zehnfaches Steigerungspotenzial ausgestellt hat.

Die Spekulationen über den BTC Bull Token haben nun zugenommen. Dabei sollten Anleger jedoch nicht übersehen, dass das Projekt vor allem die Vorverkaufsinvestoren bevorzugt. Denn die späteren Käufer erhalten vermutlich keine so gute Chance wie während des Presales.

Somit konnte der BTC Bull Token vermutlich auch schnell auf seine Finanzierungssumme von 3,45 Mio. USD kommen. Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, wenn man berücksichtigt, dass der Vorverkauf vor rund einem Monat gestartet wurde. Mit seiner Möglichkeit, kostenlos an echte Bitcoin-AirDrops zu langen könnte er sich zu einem der gefragtesten Coins 2025 entwickeln.

So können Sie den $BTCBULL-Coin kaufen

Der Kauf der $BTCBULL-Coins ist über die Website des Projektes möglich, wobei die Kryptowährungen ETH, USD und mit Bankkarte auch Fiatwährungen akzeptiert werden. Weitere Vorteile erhalten Sie mit der auf Presales ausgerichteten Best Wallet, in welcher Sie die Coins direkt kaufen können.

Dank der Kooperation mit der App erhalten die Vorverkaufsinvestoren unter anderem die BTC direkt auf ihre Bitcoin-Wallet. Zudem werden News und mehr bereitgestellt. Herunterladen können Sie sie über den Google Play Store und den Apple App Store.

Schnell von den neuesten Ankündigungen von BTC Bull Token erfahren Sie über X und Telegram.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.