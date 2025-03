Mainz (ots) -Fünf Jahre nach dem Ausbruch von Corona in Deutschland haben sehr viele Menschen immer noch "Puls", wenn sie an die Zeit zurückdenken. Ausgangssperren, Maskenpflicht, die Impfdebatte und das Virus selbst haben in der Gesellschaft Spuren hinterlassen. Im Rahmen des ZDF-Themenschwerpunkts zu "5 Jahre Corona" zeigt "Am Puls mit Sarah Tacke - Meine offene Rechnung mit Corona" am Mittwoch, 12. März 2025, 22.15 Uhr im ZDF, wie präsent das Virus in der Erinnerung der Menschen weiterhin ist. Der Film von Julia Lösch, Kathi Liesenfeld und Sarah Tacke steht ab Dienstag, 11. März 2025, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Aufarbeitung der Coronazeit im nächsten Koalitionsvertrag?Die Politik ist auch fünf Jahre danach noch immer uneins, wie die Coronazeit aufgearbeitet werden soll. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spricht sich in der Dokumentation dafür aus, dass die Aufarbeitung in den nächsten Koalitionsvertrag geschrieben wird: "Wir haben uns in der Ampel leider nicht darauf einigen können, aber es muss sehr schnell jetzt beschlossen werden. Das gehört mit zu den ersten Dingen, die wir als Regierung, wenn wir mitregieren sollten, machen müssten."Jens Spahn, der Gesundheitsminister war, als Corona ausbrach, sagt dazu in "Am Puls mit Sarah Tacke": "Ich hätte mir gewünscht, dass die Ampel, die Noch-Regierung eine Aufarbeitung gemacht hätte. Stand jetzt, fünf Jahre nach Pandemie-Beginn, sind wir nicht wirklich besser vorbereitet, als wir 2020 waren. Insofern Aufarbeiten im Sinne von Lehren ziehen, Lernen für die Zukunft wäre gut. Ich hoffe, dass der neue Deutsche Bundestag einen Weg findet. Das muss jetzt besprochen werden, das vernünftig aufzuarbeiten."Beide Politiker räumen in der Dokumentation auch Fehler im Umgang mit der Pandemie ein. So sagt Karl Lauterbach: "Rückwirkend waren die Schulschließungen einfach zu radikal und die haben wir zu lange durchgezogen." Und Jens Spahn räumt ein: "In dieser Pandemie lag jeder mal falsch." Mit am meisten gelitten unter den Einschränkungen - und möglicherweise auch mit den längsten Folgen für ihr Leben - hätten Kinder und Jugendliche.Wie Corona das Leben verändert hatWie brutal Corona das Leben von Menschen verändert hat, erfährt Sarah Tacke etwa von Fabian Fritz, der als Professor für Soziale Arbeit mitten im Leben stand. Dann kam Corona und veränderte alles - er hat ME/CFS, die schlimmste Form von Long Covid. Seine Krankheit fesselt ihn die meiste Zeit ans Bett, seine Familie pflegt ihn.Auch das Leben von Sabine Buß wurde durch Corona auf den Kopf gestellt. Sie hatte zwei Modegeschäfte, der Lockdown aber zwang sie, ihre Läden zu schließen.Sarah Tacke begegnet auf ihrer Reise Menschen, die das Vertrauen in die Politik und in die Medien verloren haben - die von der sogenannten "Querdenkerszene" aufgefangen wurden. Andere haben erlebt, wie sich ihre Familien und Freundeskreise über die Impfdebatte zerstritten haben. Sarah Tacke erfährt, welche Wunden in der Gesellschaft bis heute klaffen. Maskenpflicht, Schulschließungen, Ausgangssperren - was war notwendig, was im Nachhinein betrachtet zu viel?ZDF-Themenschwerpunkt "5 Jahre Corona" (https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/fuenf-jahre-corona-themenschwerpunkt-im-zdf)Fünf Jahre nach der bisher verheerendsten Pandemie des 21. Jahrhunderts zieht ein ZDF-Themenschwerpunkt Bilanz: Welche Lehren wurden aus Corona gezogen und was ist noch aufzuarbeiten? Bis Freitag, 21. 