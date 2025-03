Die deutschen Autobauer sitzen auf genügend Geld, um den Umbau zu schaffen, schreibt Börsianer-Korrespondent Oliver Stock im neuen Börsianer Magazin. Mercedes, Volkswagen, BMW: Sie alle haben ihre Prognosen für das Jahr 2024 zurücknehmen müssen. Sie alle fahren Sparprogramme, was die Mitarbeiter ausbaden müssen, und sie alle kämpfen damit, dass nicht nur ihr einstiger Wachstumsmarkt China nicht mehr funktioniert, sondern sie wissen auch nicht genau, wie das Auto von morgen wirklich aussehen soll. Das Hin und Her beim Verbrenneraus, auch entfacht durch die Neuwahlen in Deutschland, hilft "])self.__next_f.push([1,"ihnen nicht. ...

