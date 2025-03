Barcelona, Spanien, 10. März 2025 (ots/PRNewswire) -Während der MWC Barcelona 2025 hat das Ministerium für Technologie und Wissenschaft von Sambia gemeinsam mit Huawei das globale Schaufenster von Sambias Smart Village auf dem staatlichen Industrieforum mit dem Titel Secured, Sovereign & Synergized Network-Cloud Strategy Accelerating National Digitalization (Gesicherte, souveräne & synergetische Netzwerk-Cloud-Strategie zur Beschleunigung der nationalen Digitalisierung) vorgestellt. Mehr als 200 Branchenführer und technische Experten aus dem öffentlichen Dienst kamen auf der Veranstaltung zusammen, um über nationale Transformationspfade zu diskutieren, die durch digitale Technologien angetrieben werden.Im Juli 2024 wurde das erste Smart Village in Sambia nach 30 Tagen Bauzeit erfolgreich übergeben. Durch dieses Projekt wurde das Dorf mit Strom und Internet versorgt und Telemedizin und Fernunterricht ermöglicht.Regierungen auf der ganzen Welt beschleunigen den Übergang zu KI-gesteuerten intelligenten öffentlichen Dienstleistungen. In seiner Rede betonte Li Junfeng, Vizepräsident von Huawei und Geschäftsführer von Global Public Sector BU, dass die digitale Transformation von Regierungen von entscheidender Bedeutung für die Stärkung der nationalen Fähigkeiten und die Verbesserung des Wohlbefindens der Bürger ist. KI entwickelt sich zu einem der wichtigsten Treiber dieser digitalen Transformation. Die umfassende Nutzung des DeepSeek-Modells bedeutet nicht nur einen technologischen Fortschritt, sondern auch eine grundlegende Veränderung der Produktionsdynamik. Huawei arbeitet mit internationalen Partnern zusammen, um die Chancen zu nutzen und die digitale Verwaltung in eine intelligentere und nachhaltigere Zukunft zu führen.Auf dem Forum lud Koh Hong-Eng, Globaler Chefwissenschaftler für den öffentlichen Dienst von Huawei, verschiedene Gäste zur Diskussion über die nationale digitale Transformation ein. Felix C. Mutati, Minister für Technologie und Wissenschaft von Sambia, erwähnte, dass das Projekt Smart Villages sich nahtlos in die Vision 2030 von Sambia einfügt. Durch intelligente Bildung vermitteln wir der nächsten Generation nicht nur Wissen, sondern statten sie auch mit den digitalen Fähigkeiten aus, die sie braucht, um in der vierten industriellen Revolution erfolgreich zu sein. Bei der digitalen Transformation Sambias geht es nicht nur um Technologie, sondern auch um die Menschen, den Fortschritt und das Potenzial. Es geht darum, die Gemeinschaften zu stärken, Ungleichheiten zu überwinden und eine Zukunft zu schaffen, in der jeder Sambier einen sinnvollen Beitrag zur nationalen Entwicklung leisten kann.Huawei hält sich an das Konzept "Beschleunigung der Intelligenz von Regierungen und öffentlichen Diensten, gemeinsamer Aufbau einer kognitiven Gesellschaft" und erweitert ständig seine Geschäftsszenarien, indem es die umfassende Nutzung digitaler Technologien vorantreibt, um die Vision einer "exzellenten Regierungsführung, eines besseren Lebensunterhalts und einer gesteigerten Wirtschaft" zu erreichen und Regierungen weltweit beim Aufbau einer gerechten, effizienten und nachhaltigen digitalen Gesellschaft zu unterstützen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2637286/image_986294_56685596.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2637287/image_986294_56685612.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2637288/image_986294_56685627.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-sambische-ministerium-fur-technologie-und-wissenschaft-und-huawei-starten-gemeinsam-das-global-smart-village-showcase-um-neue-digitale-transformationsmoglichkeiten-fur-dorfer-zu-erforschen-302397208.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5987845