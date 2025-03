Die Kryptobörse erlebt trotz beeindruckender Quartalszahlen einen erheblichen Wertverlust. Die Nichtaufnahme in den S&P 500 verstärkt den Abwärtstrend.

Die Coinbase-Aktie verzeichnete in der jüngsten NASDAQ-Sitzung einen erheblichen Kursrückgang von 11,5 Prozent auf 192,35 USD. Im Tagesverlauf fiel der Wert zwischenzeitlich sogar auf 192,32 USD, nachdem er bei Handelsbeginn noch bei 204,65 USD notiert hatte. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 1,15 Millionen Aktien. Dieser Abwärtstrend steht in deutlichem Kontrast zu den beeindruckenden Quartalszahlen, die der Kryptowährungsbörse noch Anfang des Jahres Auftrieb gegeben hatten. Im vierten Quartal 2024 konnte Coinbase einen Gewinn von 5,13 USD je Aktie verbuchen - eine deutliche Steigerung gegenüber den 1,14 USD im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz wuchs beträchtlich um 138,17 Prozent auf 2,27 Milliarden USD. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt die Aktie derzeit weit vom 52-Wochen-Hoch entfernt, das am 7. Dezember 2024 bei 349,74 USD lag. Um diesen Höchststand erneut zu erreichen, müsste der Kurs um fast 82 Prozent steigen.

Index-Enttäuschung belastet Kryptomarkt

Ein weiterer Dämpfer für Coinbase-Anleger war die Nichtsaufnahme in den prestigeträchtigen S&P 500 Index. Bei der vierteljährlichen Umstrukturierung entschied sich das Indexkomitee für andere Kandidaten und setzte dabei offenbar auf Stabilität statt Volatilität. Während DoorDash, Williams-Sonoma, Expand Energy und TKO GROUP den Aufstieg in den wichtigsten US-Aktienindex schafften, mussten Coinbase und AppLovin außen vor bleiben. Die Enttäuschung spiegelte sich unmittelbar im Kurs wider: Im nachbörslichen Handel sank die Coinbase-Aktie um weitere 2,3 Prozent auf 212,45 USD. Auch die zunächst aufgekommenen Hoffnungen auf eine Stabilisierung des Kryptomarktes durch eine von der Trump-Regierung angekündigte Krypto-Reserve konnten den Abwärtstrend nicht stoppen. Die meisten Digitalwährungen wie Bitcoin, Ripple und Solana zeigen weiterhin Schwächen, was zusätzlichen Druck auf den Kryptowährungsmarktplatz ausübt. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 dennoch ein Ergebnis von 7,51 USD je Aktie, was auf mittelfristige Erholungschancen hindeutet.

