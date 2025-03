Der größte deutsche Asset-Manager, die DWS, schafft es in den Mid-Cap-Ableger des Deutschen Aktienindex, der die 50 größten deutschen Unternehmen unterhalb des Dax beinhaltet. Ab 24.03.2025 ist die Deutsche-Bank-Tochter im MDAX angesiedelt. STOXX Ltd, Teil der Unternehmensgruppe ISS STOXX und Anbieter von Benchmark- und Indexlösungen für globale institutionelle Investoren, hat vergangene Woche die neue Zusammensetzung der Dax Blue-Chip-Indizes, also Dax, MDax, SDax und TecDax, bekannt gegeben. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...