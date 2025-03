EU-Verhandler haben gute Argumente, auf Zollanhebungen des US-Präsidenten bei EU-Waren mit Zolldrohungen auf US-Dienstleistungen in der EU zu antworten, schreibt Börsianer-Chefökonom Peter Brezinschek im neuen Börsianer Magazin. Vor seiner Wahl bezeichnete Donald Trump das Wort Zoll als das schönste Wort im Wörterbuch. Jenseits der US-Grenzen begann das große Zittern. Und bald nach seiner Amtsübernahme kündigte der 47. US-Präsident gegenüber Mexiko und Kanada 25%ige Zölle an, bei China eine weitere 10%ige Zollerhöhung. Europa behandelt die USA unfair, und wird daher auch in sein Visier kommen, meldete Trump. ...

