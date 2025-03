Der Technologieriese verzeichnet weitere Verluste an der NASDAQ, während Experten weiterhin Potenzial sehen und ein Kursziel von 505,00 USD prognostizieren.

Die Microsoft-Aktie verzeichnete am Montag weitere Verluste und setzte damit ihren jüngsten Abwärtstrend fort. Im NASDAQ-Handel gab das Papier um 2,8 Prozent nach und notierte bei 382,28 USD. Im Tagesverlauf fiel der Kurs zeitweise sogar auf 382,11 USD, nachdem er bei 385,57 USD in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 1,7 Millionen gehandelte Aktien. Besorgniserregend für Anleger: Der aktuelle Kurs liegt nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 381,00 USD, das am 5. März 2025 erreicht wurde. Zum Vergleich: Das 52-Wochen-Hoch markierte die Aktie am 6. Juli 2024 bei 468,33 USD, was einem Aufschlag von 22,51 Prozent zum aktuellen Niveau entspricht. Die anhaltende Schwäche wirft bei vielen Investoren die Frage auf, ob der Tech-Gigant kurz vor einer Bodenbildung steht oder ob weitere Kursverluste drohen. Aus technischer Sicht zeigt sich das Papier weiterhin angeschlagen und notiert deutlich unter wichtigen gleitenden Durchschnitten.

Analysten bleiben trotz Kurseinbruch optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Experten mittelfristig weiterhin Potenzial für die Microsoft-Aktie. Im Durchschnitt rechnen Analysten mit einem fairen Wert von 505,00 USD je Anteilsschein, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Marktbeobachter zudem eine Dividendenerhöhung auf 3,27 USD je Aktie, nach 3,00 USD im Vorjahr. Die fundamentalen Daten des Unternehmens sprechen ebenfalls für eine positive Entwicklung: Im letzten Quartalsbericht vermeldete Microsoft ein Umsatzwachstum von 12,27 Prozent auf 69,63 Milliarden USD sowie einen Anstieg des Gewinns je Aktie auf 3,24 USD. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnen Experten mit einem Gewinn von 14,95 USD je Aktie. Die Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen wird für den 29. April 2025 erwartet und könnte neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

