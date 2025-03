© Foto: Arne Dedert/dpa

In einem exklusiven Gespräch mit Stefan Schrader, Kapitalmarktstratege und Portfolio-Manager, erörtern wir die bahnbrechenden Veränderungen an den globalen Finanzmärkten.Schrader beleuchtet den bemerkenswerten Aufstieg der US-Börsen von 2010 bis 2024, mit einer durchschnittlichen Überrendite von 12 Prozent gegenüber dem Geldmarkt. Doch diese goldene Ära scheint sich dem Ende zu neigen. Die Dominanz der USA mit fast 75 Prozent der globalen Börsenkapitalisierung soll zunehmend von anderen Märkten in Frage gestellt werden, die bisher vernachlässigt wurden und nun aufgrund relativer Bewertungsanpassungen attraktiver werden sollen. Laut Schrader steht der US-Markt vor einer Zäsur: Eine …