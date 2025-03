Die Aktie des Laborausrüsters Sartorius durchlebt weiterhin turbulente Zeiten an der Börse. Im XETRA-Handel zeigte der Wert am Montag eine wechselhafte Entwicklung. Nach einem Start bei 232,90 EUR schwankte die Aktie im Tagesverlauf erheblich. Am Vormittag konnte der Titel zunächst um 1,1 Prozent auf 231,50 EUR zulegen und erreichte zwischenzeitlich sogar 233,50 EUR. Im weiteren Handelsverlauf drehte die Stimmung jedoch, und das Papier gab am Mittag leicht um 0,1 Prozent auf 228,70 EUR nach. Die Abwärtsdynamik verstärkte sich am Nachmittag, sodass die Aktie schließlich um 1,5 Prozent auf 225,60 EUR fiel. Das Handelsvolumen belief sich auf 43.579 Stück.

Analysten sehen Potenzial trotz deutlicher Distanz zum Jahreshoch

Besonders besorgniserregend für Anleger ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Mit einem aktuellen Kursniveau von rund 226 EUR notiert die Sartorius-Aktie mehr als 41 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 383,70 EUR, das am 22. März 2024 erreicht wurde. Allerdings hat sich das Papier vom 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR vom 3. Juli 2024 wieder etwas erholt. Ein positives Signal für Investoren sind die Geschäftszahlen zum letzten Quartal, die eine leichte Erholung zeigen. Beim Ergebnis je Aktie konnte Sartorius einen Anstieg von 0,12 EUR auf 0,13 EUR verzeichnen, während der Umsatz um 6,71 Prozent auf 906,80 Millionen EUR gesteigert wurde. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Experten ein Ergebnis je Aktie von 4,83 EUR. Zudem rechnen Analysten mit einer Erhöhung der Dividende von 0,740 EUR im Vorjahr auf 0,854 EUR für das laufende Geschäftsjahr. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 273,00 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert. Die nächsten Quartalszahlen wird Sartorius voraussichtlich am 16. April 2025 vorlegen.

Anzeige

Sartorius-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sartorius-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten Sartorius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sartorius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Sartorius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...