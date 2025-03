© Foto: Klaus Ohlenschläger - picture alliance / Klaus Ohlenschläger

Inmitten der laufenden Gesamtmarktkorrektur hat Halbleiterwert Applied Materials gute Nachrichten im Gepäck. Das Unternehmen will Anleger verwöhnen!Die neue Handelswoche beginnt so, wie die alte geendet hat: Mit weiteren Verlusten. Während der US-Technologieindex Nasdaq 100 am Nachmittag um 3 Prozent nachgegeben hat, trifft es das Halbleitersegment mit Abgaben von 4 Prozent erneut überdurchschnittlich stark - und das trotz guter Nachrichten von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor, der sich gegenüber dem Vorjahr auch im Februar stark steigern und seine Erlöse um 43 Prozent verbessern konnte. In diesem tristen Gesamtmarktumfeld verzeichnen auch die Anteile von Zulieferer Applied Materials …