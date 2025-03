In einem exklusiven Gespräch mit Stefan Schrader, Kapitalmarktstratege und Portfolio-Manager, erörtern wir die bahnbrechenden Veränderungen an den globalen Finanzmärkten. Schrader beleuchtet den bemerkenswerten Aufstieg der US-Börsen von 2010 bis 2024, mit einer durchschnittlichen Überrendite von 12 Prozent gegenüber dem Geldmarkt. Doch diese goldene Ära scheint sich dem Ende zu neigen. Die Dominanz der USA mit fast 75 Prozent der globalen Börsenkapitalisierung soll zunehmend von anderen Märkten in Frage gestellt werden, die bisher vernachlässigt wurden und nun aufgrund relativer Bewertungsanpassungen attraktiver werden sollen. Laut Schrader steht der US-Markt vor einer Zäsur: Eine Überallokation von Kapital und eine negative Sparquote signalisieren ein erschöpftes Wachstumspotenzial, während andere Teile der Welt wie Europa noch Spielraum für Investitionen bieten. Insbesondere der DAX soll sich trotz politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen in Europa als überraschender Gewinner zeigen, unterstützt durch eine starke Industrieproduktion, die global nachgefragt wird. Ein weiterer Fokus des Gesprächs liegt auf dem Goldpreis, der innerhalb eines Jahres um 40 Prozent gestiegen ist. Die Gründe hierfür sollen in der geopolitischen Unsicherheit und den daraus resultierenden Diversifikationsbestrebungen verschiedener Länder liegen. Schrader betont, dass Gold weiterhin von sinkenden Zinsen profitieren könnte, was es zu einer attraktiven Absicherungskomponente macht. Zuletzt thematisiert Schrader den Privatmarkt und insbesondere den Bereich Private Equity. Hier sieht er trotz der starken Vergangenheitserträge weiterhin gute Chancen, besonders bei Investitionen in mittelgroße Fonds und Unternehmen in Europa, wo die Bewertungen noch attraktiv sein sollen. Dieser Paradigmenwechsel soll Anlegern neue Chancen bieten und soll eine Neubewertung bestehender Anlagestrategien fordern. Schraders Ausblick und Strategieempfehlungen bieten wertvolle Einsichten für Investoren, die sich in einem schnell wandelnden Marktumfeld orientieren wollen. Jetzt das komplette Interview ansehen! dax gold börse