Der DAX-Wert des Chemikalienhändlers verzeichnete zunächst Gewinne, fiel jedoch später deutlich ab. Trotz aktueller Schwäche sehen Experten Potenzial.

Die Brenntag SE-Aktie durchlebte am heutigen Handelstag erhebliche Kursschwankungen an der XETRA-Börse. In den frühen Morgenstunden konnte das DAX 40-Papier zunächst Boden gutmachen und verzeichnete einen Anstieg von 0,8 Prozent auf 67,30 Euro. Im weiteren Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar einen Höchststand von 68,08 Euro. Dieser positive Trend hielt jedoch nicht an. Bereits am Mittag wendete sich das Blatt, als der Kurs um 1,7 Prozent auf 65,66 Euro nachgab. Der Abwärtstrend setzte sich fort, und am Nachmittag rutschte die Aktie weiter ab, mit einem Minus von 2,7 Prozent auf 65,00 Euro. Besonders bemerkenswert war das hohe Handelsvolumen, das sich bis zum Nachmittag auf 128.488 gehandelte Aktien belief - ein deutliches Zeichen für das rege Interesse der Anleger an dem Chemikalienhändler.

Langfristige Perspektiven trotz aktueller Kursschwäche

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch vom 8. März 2024, als die Aktie bei 81,06 Euro notierte, befindet sich der aktuelle Kurs mit einem Abstand von rund 24,7 Prozent deutlich darunter. Allerdings liegt der Wert mit etwa 16,6 Prozent noch komfortabel über dem 52-Wochen-Tief von 54,20 Euro, das am 15. Januar 2025 erreicht wurde. Die jüngsten Quartalszahlen, die am 12. November 2024 veröffentlicht wurden, zeigten ein gemischtes Bild: Während der Umsatz im dritten Quartal um 3,19 Prozent auf 4,07 Milliarden Euro stieg, sank das Ergebnis je Aktie auf 0,82 Euro (Vorjahr: 0,93 Euro). Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,59 Euro. Zudem dürfte die Dividende mit voraussichtlich 2,05 Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 2,10 Euro liegen. Trotz der aktuellen Kursschwäche bewerten Analysten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 76,29 Euro und sehen damit erhebliches Aufwärtspotenzial.

Anzeige

Brenntag-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Brenntag-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten Brenntag-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Brenntag-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Brenntag: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...