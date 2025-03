DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Nagel macht Vorschläge für angebotsseitige Reformen

Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat die nächste Bundesregierung vor dauerhaft erhöhten Staatsausgaben gewarnt und zugleich einen umfangreichen Katalog mit angebotsseitigen Reformmaßnahmen präsentiert, die diese Bundesregierung zur Stärkung der Wirtschaft umsetzen sollte. "Mehr Schulden - damit ist letztlich nur für eine Übergangszeit geholfen. Danach muss eine nachhaltige Finanzierung über den Haushalt erfolgen. Denn mehr Schulden bedeutet auch steigende Zinslasten und weniger Haushaltsspielräume in der Zukunft", sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext in der Berlin School of Economics.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Jan revidiert auf 109,45 von 108,35

March 10, 2025 14:00 ET (18:00 GMT)

