90s Kids aufgepasst: Mit diesem kostenlosen Designpaket könnt ihr euer iPhone in die Ära der grauen Fenster und pixeligen Icons zurückversetzen. Alles, was ihr braucht, ist die Shortcuts-App von Apple und ein bisschen Zeit. Dann erstrahlt euer iPhone im Windows-95-Look - Clippy inklusive! Apples minimalistische Ästhetik und das iPhone-Interface haben das Smartphone-Design maßgeblich geprägt und viele Nutzer an das Apple-Ökosystem gebunden. Zu anders ...

