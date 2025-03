WASHINGTON (dpa-AFX) - Über die App CBP One konnten Migranten jahrelang schon von Mexiko aus Asylanträge für die USA oder Termine an Grenzübergängen vereinbaren. Nun hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump die App komplett für Abschiebungen umfunktioniert und in CBP Home umbenannt. Menschen, die illegal in den USA lebten, könnten die App jetzt nutzen, um mitzuteilen, dass sie ausreisen wollten, teilte die Grenzschutzbehörde mit.

"Die App bietet illegalen Ausländern in den Vereinigten Staaten eine einfache Möglichkeit, ihre Absicht zur freiwilligen Ausreise zu erklären, und gibt ihnen die Chance, das Land zu verlassen, bevor ihnen härtere Konsequenzen drohen", sagte der amtierende Behördenleiter Pete Flores. Das neue Feature sei ein notwendiges Instrument, um dem Dekret des Präsidenten zum Schutz des amerikanischen Volkes vor einer Invasion nachzukommen.

Direkt nach Trumps Amtsantritt im Januar hatte die Regierung die Funktionen der App CBP One zur Vereinbarung künftiger Termine eingestellt. Tausende von Migranten warteten zu dem Zeitpunkt im Süden und im Zentrum Mexikos auf ihren Termin an der Grenze.