WOLFSBURG (dpa-AFX) - Wenige Tage nach der Weltpremiere des VW ID. Every1 steht nun auch der Produktionsort des geplanten Elektro-Einstiegsmodells fest. "Dieses Auto wird in unserer Fabrik in Palmela in Portugal gebaut", sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer in Wolfsburg. 2027 soll dort die Produktion des E-Autos anlaufen, das VW zu einem Einstiegspreis um 20.000 Euro anbieten will.

Das Werk in Portugal sei eines der kosteneffizientesten in der Gruppe, begründete Schäfer die Entscheidung. Bisher wird dort der VW T-Roc gebaut.

Vergangene Woche hatte VW den ersten Entwurf für den vollelektrischen Nachfolger des einstigen Kleinstwagens Up präsentiert. Einer Produktion des Kleinstwagens in Deutschland hatte Konzernchef Oliver Blume schon vor einem Jahr eine Absage erteilt - aus Kostengründen. Auch den ID.2all für 25.000 Euro, der 2026 anlaufen soll, lässt VW aus Kostengründen in Spanien bauen./fjo/DP/ngu