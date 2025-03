EQS-Ad-hoc: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024 (HGB, testiert) - Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024



10.03.2025 / 20:39 CET/CEST

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024 (HGB, testiert) Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 - Konzern-Gewinn nach Steuern von € 1,9 Mio. nach Verlust von € 2,3 Mio. im Vorjahr. - Konzern-Umsatzerlöse von € 6 Mio. nach € 2,4 Mio. im Vorjahr. - In der Einzelgesellschaft beträgt der Gewinn nach Steuern € 0,6 Mio. nach einem Verlust im Vorjahr von € 0,7 Mio.

In der heutigen gemeinsamen Vorstands- und Aufsichtsratssitzung wurde der Jahresabschluss 2024 der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft (nachfolgend "RCM") festgestellt.



In einem sich beruhigenden und teilweise wieder verbessernden Immobilienmarkt konnte die RCM im Geschäftsjahr 2024 wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Die Umsatzerlöse betrugen € 6 Mio. nach € 2,4 Mio. im Vorjahr. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Tochtergesellschaft SM Wirtschaftsberatungs AG das letzte Geschäftsjahr sehr positiv abgeschlossen hat. Die Zahlung einer Dividende ist nicht vorgesehen. Bei planmäßigem Geschäftsverlauf wird eine Dividende für das laufende Geschäftjahr 2025 wieder angestrebt. Die Eigenkapitalquote der Einzelgesellschaft beträgt gut 65 %, im RCM-Konzern ca. 55 %. Der Immobilienbestand im RCM-Konzern soll in diesem Jahr wieder aufgestockt werden. Ein Bauvorhaben in Stuttgart wurde bereits in die SM Wirtschaftsberatungs AG gekauft, weitere Objekte befinden sich in der Ankaufsprüfung. Sindelfingen, 10. März 2025 RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft Der Vorstand

Ende der Insiderinformation



