Die Goshawk u8-Hybrid-GEO/LEO/Mobilfunktechnologie ist führend auf dem Multi-X-Markt

Mit einem anhaltenden zweistelligen jährlichen Wachstum erfüllt Kymeta die steigende Nachfrage nach leistungsstarker mobiler Konnektivität in unvorhersehbaren Umgebungen

Kymeta, ein weltweit führender Anbieter von Flachbildschirm-Satellitenantennen-Technologie, gibt heute bekannt, dass es Bestellungen für sein Goshawk u8-Benutzerterminal entgegennimmt, das speziell für Regierungen und globale Verteidigungsministerien entwickelt wurde. Angesichts des wachsenden Bedarfs an Flexibilität im Satellitennetzwerk und einer offenen Netzwerkarchitektur, die sichere, souveräne Verteidigungsoperationen gewährleistet, bietet der Goshawk u8 eine entscheidende Lösung in einer Zeit, in der verbündete Nationen sichere, belastbare und schnell einsetzbare Kommunikationsmittel für unterwegs priorisieren.

Das Kymeta Goshawk u8 bietet eine robuste und flexible Satellitenkommunikation mit mehreren Umlaufbahnen und mehreren Netzwerken in einem einzigen Terminal. Durch die Kombination von Satellitentechnologien im niedrigen Erdorbit (LEO) und im geostationären Orbit (GEO) mit Mobilfunkverbindungen ermöglicht es eine verbesserte Reaktionsfähigkeit, um Manöver-Kriegstaktiken zu ermöglichen, wie z. B. schnelle, gezielte und unerwartete Aktionen, die den Zusammenhalt des Feindes zerschlagen können.

Da souveräne Nationen eine größere Kontrolle über kritische Satellitenkommunikationsinfrastrukturen anstreben, um aufkommenden Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein, wird das Goshawk u8, das für datenzentrierte, Cloud-fähige Operationen entwickelt wurde, sicherstellen, dass Verteidigungs- und Regierungsnutzer jederzeit und überall dort verbunden bleiben, wo sie es am dringendsten benötigen.

Rick Bergman, CEO und Präsident von Kymeta, erklärte: "Wir bei Kymeta sind unermüdlich in unserer Mission, diejenigen zu stärken, die Nationen und Gemeinschaften schützen und ihnen dienen. In einer Welt, in der sichere und unabhängige Kommunikation nicht verhandelbar ist, wird das Goshawk u8 Regierungs- und Verteidigungsnutzern die Freiheit geben, mit Zuversicht zu agieren. Das Goshawk u8 kommt zu einer Zeit erhöhter globaler Nachfrage nach vertrauenswürdigen, souveränen Kommunikationslösungen, da Regierungen, darunter das Verteidigungsministerium und Verteidigungsorganisationen, versuchen, die operative Widerstandsfähigkeit in einer immer komplexeren Sicherheitslandschaft zu stärken."

Partnertests

Das Goshawk-Terminal wurde von Partnern getestet und erhielt äußerst positives Feedback. Kunden erleben die Innovation und den Mehrwert unserer Lösung aus erster Hand. Diese Dynamik wird durch die steigende Nachfrage des Verteidigungsministeriums und der Streitkräfte weltweit weiter angeheizt. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach den hochmodernen intelligenten Kommunikationsplattformen (ICPs) weiter an. Diese ICPs setzen einen neuen Standard für sichere, zuverlässige Konnektivität in geschäftskritischen Umgebungen.

Über das Terminal Goshawk u8

Das Goshawk u8 ist eine vollständig anpassbare, kompakte und leichte Lösung, die sich mühelos in verschiedene Fahrzeuge und Schiffe integrieren lässt. Es ist einfach zu installieren und für nahtlose Mobilität ausgelegt. Es bietet zuverlässige, netzwerkredundante Konnektivität für den mobilen Einsatz, um geschäftskritische Anforderungen und Echtzeit-Operationen für multinationale Verteidigungsoperationen zu erfüllen.

Die neue Antenne bietet Störungsminderung für Einsätze ohne GNSS und lässt sich mühelos in bestehende Netzwerke integrieren. Sie unterstützt Anwendungen mit hoher Bandbreite und ermöglicht es globalen Verteidigungseinheiten, mit minimalen Unterbrechungen auf Videostreaming, Datenübertragung und Sprachkommunikation zuzugreifen, selbst in abgelegenen oder mobilen Szenarien.

Die elektronisch gesteuerte Antenne (ESA) verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die eine schnelle und einfache Konnektivität ermöglicht, und ihr Gehäuse aus Metamaterial und ihr kompaktes, leichtes Profil erhöhen die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen.

Während Kymeta seine globale Expansion beschleunigt, ist das Unternehmen bereit, die Grenzen seines Produktportfolios zu erweitern und das Goshawk u8 ist der jüngste Vorstoß des Unternehmens in diese Richtung. Mit Lösungen der nächsten Generation, die die Satelliten- und Hybridkommunikation für Verteidigungs-, Regierungs- und kommerzielle Märkte neu definieren, stellt Kymeta sicher, dass seine Kunden in einer zunehmend volatilen und vernetzten Welt an der Spitze bleiben.

Über Kymeta:

Kymeta revolutioniert die Satellitenkommunikation durch intelligente Kommunikationsplattformen (ICPs). Das 2012 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Redmond, Washington, nutzt modernste metamaterialbasierte Wissenschaft, um robuste Konnektivität und verbessertes Situationsbewusstsein für kritische, mobile Anwendungen zu entwickeln, herzustellen und bereitzustellen. Unsere elektronisch gesteuerten Flachbildschirmantennen, die durch US-amerikanische und internationale Patente geschützt sind, ermöglichen eine nahtlose Kommunikation unterwegs. Mit softwaredefinierten Lösungen, hybriden Multinetzwerkfähigkeiten und Edge-Verarbeitung integrieren wir Satelliten- und Mobilfunknetze und gewährleisten so eine kontinuierliche Konnektivität in anspruchsvollen Umgebungen. Die Lösungen von Kymeta werden von Kunden aus den Bereichen Regierung, Militär, Schifffahrt, Transport und öffentliche Sicherheit weltweit eingesetzt und bieten ununterbrochene Konnektivität und räumliche Intelligenz überall und jederzeit. Mit über 150 Patenten gestaltet Kymeta die Zukunft der globalen Kommunikation und hat sich der Bereitstellung zuverlässiger, effizienter und intelligenter Konnektivitätslösungen für eine zunehmend mobile und vernetzte Welt verschrieben.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington. Weitere Informationen finden Sie unter kymetacorp.com

