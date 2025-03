Das Intelsat Africa Space STEM-Programm soll Tausende von Schülern inspirieren

Intelsat, Betreiber eines der weltweit größten integrierten Satelliten- und terrestrischen Netzwerke, und MaxIQ Space, Anbieter von Bildungsressourcen, erweitern ihre Bemühungen, das Africa Space STEM-Programm (Science Technology Engineering and Math) von Intelsat an Schulen in vier verschiedenen Ländern Afrikas anzubieten.

Das Programm, das sich nun im fünften Jahr befindet, soll auf insgesamt 12 Schulen ausgeweitet werden und Präsenzunterricht für Schüler in Kenia, Nigeria, Südafrika und Senegal umfassen.

Die Teilnehmer erhalten Präsenzunterricht in der Gemeinschaft mit Fachleuten für den MINT-Lehrplan im Bereich Weltraum, gemischt mit innovativen MINT-Kits, praktischer Ausbildung und exklusiven Ressourcen, um Weltraumwissenschaft, Nachhaltigkeit und IoT-Bildung in ihren Unterricht zu integrieren.

Das neu angepasste Programm 2025 konzentriert sich darauf, Schulen und Pädagogen zu befähigen, einen nachhaltigen Einfluss auf die afrikanischen Bildungssysteme zu nehmen und sicherzustellen, dass Tausende von Schülern die Fähigkeiten und die Inspiration erhalten, die sie für eine erfolgreiche MINT-Karriere benötigen. MINT-Fähigkeiten bilden eine zukunftsfähige Belegschaft, fördern die nationalen Entwicklungsziele und stärken die technologischen Fähigkeiten.

"Als Pionier der Satellitentechnologie ist Intelsat weiterhin bestrebt, seinen Beitrag zu maximieren, indem es die nächste Generation inspiriert und afrikanische Schüler mit realen Anwendungen der Weltraumtechnologie in Kontakt bringt", sagte Rhys Morgan, RVP der EMEA-Region für Intelsat.

"Da Afrika zu einer wichtigen Grenze für die Weltrauminfrastruktur wird, ist es unerlässlich, zukünftige Führungskräfte mit dem Wissen und den Fähigkeiten auszustatten, um diesen Wandel voranzutreiben. Wir fühlen uns geehrt, eine Rolle bei der Vorbereitung der jungen Generation auf diese Zukunft zu spielen", sagte Judi Sandrock, Programmmanagerin bei MaxIQ Space.

Schulen und Lehrer in den vier teilnehmenden Ländern sind eingeladen, sich jetzt zu bewerben, um diese vollständig finanzierte Möglichkeit zu nutzen, um Weltraumunterricht aus der Praxis in ihre Klassenzimmer zu bringen.

Bewerbungsschluss ist der 31. März 2025.

Über Intelsat

Das globale Expertenteam von Intelsat konzentriert sich darauf, Regierungs-, Nichtregierungs- und Geschäftskunden über das weltweite Next-Generation-Netzwerk und die Managed Services des Unternehmens nahtlose und sichere satellitengestützte Kommunikation bereitzustellen. Intelsat überbrückt die digitale Kluft, indem es eine der weltweit größten und fortschrittlichsten Satellitenflotten und Konnektivitätsinfrastrukturen betreibt. So ermöglicht Intelsat es Menschen und ihren Geräten, über Ozeane hinweg zu sprechen, über Kontinente hinweg zu sehen und durch den Himmel zu hören, um zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben. Seit seiner Gründung vor sechs Jahrzehnten steht das Unternehmen für "Erstmaligkeiten" in der Satellitenindustrie im Dienste seiner Kunden und des Planeten. Auf der Grundlage eines Erbes der Innovation und mit dem Fokus auf die Bewältigung einer neuen Generation von Herausforderungen haben die Teammitglieder von Intelsat nun die "nächsten Erstmaligkeiten" im Weltraum im Visier, während sie das Feld aufmischen und bei der digitalen Transformation der Branche eine Führungsrolle übernehmen.

Folgen Sie uns auf sozialen Medien

Twitter/X

LinkedIn

Instagram

YouTube

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250310769840/de/

Contacts:

Medienkontakt

Melissa Longo melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881