REYKJAVIK, Island und MORRISTOWN, N.J., March 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alvogen Pharma US, Inc. ("Alvogen" oder das "Unternehmen"), ein in Privatbesitz befindliches Pharmaunternehmen mit Sitz in den USA, hat eine umfassende Refinanzierung seiner Kapitalstruktur abgeschlossen. Alvogen nahm ein 553 Mio. $ schweres, 2028 fälliges Darlehen mit erstem Pfandrecht (das "Darlehen mit erstem Pfandrecht") und ein 116 Millionen US-Dollar schweres, 2029 fälliges Darlehen mit zweitem Pfandrecht (das "Darlehen mit zweitem Pfandrecht") auf, um sein bestehendes, besichertes, 2025 fälliges Darlehen zu refinanzieren. Insgesamt reduzieren die neuen Laufzeitdarlehen die Schulden um etwa 60 Millionen US-Dollar und entsprechen etwa dem 1,4-fachen des EBITDA von Alvogen im Jahr 2024.

Zusätzlich zu den Terminkrediten mit erstem und zweitem Pfandrecht gab Alvogen bekannt, dass es seine bestehende revolvierende ABL-Kreditfazilität in Höhe von 240 Millionen US-Dollar erfolgreich geändert und verlängert hat.

Alvogen erwartet, dass S&P in den kommenden Tagen die Bonität des Unternehmens angesichts der verbesserten Liquidität, der starken operativen Leistung, des längerfristigen Fälligkeitsprofils und des allgemeinen Schuldenabbaus anheben wird. In der Zwischenzeit wird gemäß den Richtlinien von S&P ein vorläufiges Rating vergeben. Diese aktuelle Bewertung ist kurzfristiger Natur und spiegelt nicht das aktuelle und zukünftige Kreditprofil nach der umfassenden Refinanzierung wider.

"Wir freuen uns, diese wichtige Refinanzierung für Alvogen abgeschlossen zu haben, die unsere Kapitalstruktur in Bezug auf die Fälligkeit und den fortgesetzten Zugang zu beträchtlicher Liquidität stärkt und gleichzeitig die Flexibilität für die Umsetzung unserer langfristigen Geschäftsstrategie bewahrt", sagte Lisa Graver, Chief Executive Officer von Alvogen.

Goldman Sachs & Co. LLC und Jefferies LLC fungierten bei dieser Transaktion als gemeinsame Finanzberater und White & Case LLP als Rechtsberater von Alvogen.

ÜBER AZTIQ

Aztiq ist ein visionäres, auf das Gesundheitswesen ausgerichtetes Private-Equity-Unternehmen, das sich der Förderung von Innovationen und positiven Veränderungen in der Branche verschrieben hat. Unter der Leitung von Robert Wessman und einem Team erfahrener Unternehmer engagiert sich Aztiq für die Identifizierung, Investition und Förderung bahnbrechender Gesundheitslösungen in den Bereichen Pharma und Biotechnologie, um die globalen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen. Durch die Nutzung der geballten Erfahrung des Teams will Aztiq die Ergebnisse für Patienten verbessern, den Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung erleichtern und ein effizienteres und nachhaltigeres Ökosystem im Gesundheitswesen schaffen. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz hat Aztiq weiterhin einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.aztiq.com. Folgen Sie Aztiq auf LinkedIn.

ÜBER ALVOGEN

Alvogen ist ein Privatunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Einlizenzierung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten konzentriert. Alvogen erweitert sein Portfolio an komplexen, hochwertigen Produkten, darunter komplexe Inhalationspräparate, injizierbare Präparate und strategische 505.

Für weitere Informationen: info@aztiq.com