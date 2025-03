DJ MÄRKTE USA/Dow & Co nach Trump-Kommentar phasenweise im freien Fall

DOW JONES--Mit einem Kursdebakel ist die Wall Street in die neue Woche gestartet. Die Anleger trennten sich in Scharen von Aktien, nachdem US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, im Rahmen seines Wirtschaftsprogramm sei eine vorübergehende Rezession nicht auszuschließen. Das schürte die angesichts der sprunghaften Zollpolitik Trumps ohnehin schon herrschende Unsicherheit weiter.

Derweil reagierte die kanadische Provinz Ontario auf die Zölle seitens der USA mit einem Aufschlag von 25 Prozent auf all ihre Stromexporte in die USA. Der Preis für Erdgas stieg darauf um rund 2 Prozent auf ein Zweijahreshoch. In Sachen Zollpolitik hieß es seitens S&P Global, Zölle und Anti-Immigrationspolitik dürften die US-Inflation über dem von der Notenbank angepeilten Niveau halten.

Der Dow-Jones-Index knickte um 2,1 Prozent ein auf 47.912 Punkte, der breitere S&P-500 wurde um 2,7 Prozent zurückgeworfen. Am härtesten erwischte es die technologielastigen Nasdaq-Indizes, die um bis zu 4,0 Prozent zurückkamen, phasenweise aber auch schon über 5 Prozent im Minus gelegen hatten.

Die Rezessionssorgen spiegelten sich am Rentenmarkt in stark nachgebenden Renditen wider. Im Zehnjahresbereich sank sie um 11 Basispunkte auf 4,21 Prozent. Am Zinsterminmarkt stieg die Erwartung einer Zinssenkung in den USA im Mai im Vergleich zum Freitag um 7 Prozentpunkte auf 50 Prozent. Mit 74-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird am Zinsterminmarkt im laufenden Jahr mit mindestens drei Zinssenkungen gerechnet, Wirtschaftsexperten glauben aber, dass die Inflation eine so schnelle Senkung nicht zulassen wird.

Mit den sinkenden Marktzinsen blieb der Dollar gedrückt, der Euro verteidigte mit zuletzt 1,0830 Dollar die 1,08-Dollar-Marke. Der Kurs des Bitcoin rauschte mit der allgemeinen Risikoscheu um rund 9 Prozent nach unten auf gut 78.000 Dollar. Das Gold verbilligte sich um 24 auf 2.888 Dollar je Feinunze. Die Erdölpreise fielen mit dem präsidialen Dämpfer für die Konjunkturaussichten um gut 1,5 Prozent.

Tesla-Talfahrt beschleunigt sich noch

Rasant abwärts ging es für den einstigen Highflyer Tesla, der Kurs brach um 15,5 Prozent ein. Enttäuschende Verkaufszahlen und Bedenken über die Rolle von Firmenchef Elon Musk in der Trump-Regierung setzten der Aktie weiter zu, hieß es. Es gebe Bedenken, dass Musk sich nicht auf Tesla konzentriere und einen Großteil der Zeit der Leitung der Abteilung für Regierungseffizienz widme. Für Gegenwind sorgte auch eine deutlich gesenkte Absatzprognose der UBS.

Weiter abwärts ging es auch mit den Kursen im Halbleitersektor. Das Schwergewicht Nvidia büßte 5,1 Prozent ein, Broadcom 5,3 Prozent und AMD 3,7 Prozent ein. Zum einen entwich hier weiter KI-Fantasie, die die Kurse in den vergangenen Monaten in immer neue Höhen getrieben hatte, zum anderen werden die Sorgen über das Wirtschaftswachstum und Unsicherheiten über Trumps Handelspolitik als Belastungsfaktoren genannt. Sehr stark unter Druck stand im Technologiebereich auch das Apple-Papier (-5,4%).

Ein geringerer Absatz seines Covid-Impfstoffs bescherte Biontech im vierten Quartal und im Gesamtjahr einen Umsatzrückgang. Im Gesamtjahr rutschte das Mainzer Unternehmen in die roten Zahlen. Der Kurs sank um 3,3 Prozent.

Doordash gaben nur um 0,2 Prozent nach, gestützt von der Nachricht, dass die Aktie des Lebensmittellieferdienstes in den S&P-500 aufgenommen wird. Das gilt auch für Williams-Sonoma (-1,7%), TKO Group (-1,1%) und Expand Energy (+3,2%). Herausgenommen werden im Gegenzug Borgwarner (+0,1%), Celanese (-2,0%), FMC (+0,8%) und Teleflex (-1,0%).

Cognizant Technology Solutions kletterten um 0,9Prozent. Laut dem Wall Street Journal hat der aktivistische Investor Mantle Ridge einen Anteil von über 1 Milliarde Dollar an dem Technologiedienstleister aufgebaut. Robinhood stürzten um fast 20 Prozent ab in Reaktion auf hohe Strafzahlungen wegen Regelverstößen des Finanzdienstleisters.

Redfin schossen um fast 70 Prozent nach oben. Das Immobilienunternehmen stimmte der Übernahme durch Rocket Cos. (-15,3%) zu. Beacon Roofing Supply stiegen um 6,7 Prozent. Der Anbieter von Dachbaustoffen befindet sich in Gesprächen für eine Übernahme durch QXO (-0,9%).

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 41.911,71 -2,1% -890,01 +0,6% +0,6% S&P-500 5.614,56 -2,7% -155,64 -1,9% -1,9% NASDAQ Comp 17.468,32 -4,0% -727,90 -5,8% -5,8% NASDAQ 100 19.430,95 -3,8% -770,42 -3,9% -3,9% DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Do, 17:00 % YTD EUR/USD 1,0835 -0,1% 1,0850 1,0818 +4,7% EUR/JPY 159,5640 -0,3% 160,0130 160,3450 -1,6% EUR/CHF 0,9548 +0,2% 0,9526 0,9586 +2,0% EUR/GBP 0,8413 +0,3% 0,8390 0,8393 +1,4% USD/JPY 147,2690 -0,1% 147,4865 148,2140 -5,9% GBP/USD 1,2879 -0,4% 1,2931 1,2889 +3,0% USD/CNY 7,1724 +0,1% 7,1667 7,1517 -0,6% USD/CNH 7,2625 +0,3% 7,2412 7,2440 -1,2% AUS/USD 0,6285 -0,3% 0,6302 0,6351 +1,6% Bitcoin USD 78.914,55 -2,1% 80.582,60 90.804,45 -7,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,06 67,04 -1,5% -0,98 +0,1% Brent/ICE 69,24 70,45 -1,7% -1,21 -5,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.887,98 2.911,84 -0,8% -23,87 +10,9% Silber (Spot) 29,63 30,01 -1,3% -0,38 +7,6% Platin (Spot) 886,26 889,66 -0,4% -3,40 +1,9%

March 10, 2025

