XRP-Kurs unter massivem Druck: Mehrheit der Trader setzt auf weitere Verluste

Ripple (XRP) kämpft derzeit mit erheblichem Gegenwind und versucht, sich oberhalb der 2-Dollar-Marke zu stabilisieren. Nach einem dramatischen Wochenendeinbruch von 22 Prozent auf 2,08 US-Dollar konnte sich der Kurs zwar leicht auf 2,17 US-Dollar erholen, doch die Stimmung bleibt angespannt. Das schwierige Marktumfeld, geprägt von hohen Anleihezinsen und wachsenden Inflationssorgen, hat auch andere Kryptowährungen erfasst - Bitcoin verlor ebenfalls rund 20 Prozent und notiert aktuell bei etwa 80.000 US-Dollar.

Kritische Kursmarken und technische Indikatoren im Blick

Ein besonders kritischer Bereich für XRP liegt bei 2,70 US-Dollar, wo sich Short-Orders im Wert von fast 300 Millionen US-Dollar konzentrieren. Sollte der Kurs in diese Region vordringen, könnte dies zu verstärktem Verkaufsdruck führen. Auf der Unterseite stellt die Marke von 1,95 US-Dollar eine wichtige Unterstützung dar - ein Durchbruch nach unten würde wahrscheinlich weitere Verluste nach sich ziehen.

Die technischen Indikatoren zeichnen ein gemischtes Bild: Der RSI bei etwa 35 deutet darauf hin, dass XRP bereits in Richtung überverkaufter Zonen tendiert, während ein ADX-Wert von 32 auf erhöhte Volatilität hinweist. Diese Kennzahlen könnten kurzfristig für Schwankungen sorgen, die sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringen.

Bärisches Sentiment dominiert den Markt

Für eine Trendwende benötigen die Käufer dringend einen Kursanstieg über 2,47 US-Dollar, um wieder etwas Optimismus zu erzeugen. Sollte XRP jedoch überraschend die 2,70-Dollar-Marke überwinden, wären schnelle Kursgewinne möglich, da zahlreiche Short-Positionen aufgelöst werden müssten.

Derzeit setzt die überwiegende Mehrheit der Händler auf fallende Kurse - laut Daten von Coinglass befinden sich 375 Millionen US-Dollar in Short-Positionen gegenüber nur 125 Millionen US-Dollar in Long-Positionen. Die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit steigenden Renditen und globalen Spannungen schaffen weiterhin ein herausforderndes Umfeld für Altcoins.

Solaxy Presale als Alternative in volatilen Marktphasen

Trotz der Turbulenzen im Kryptomarkt bieten sich immer wieder interessante Möglichkeiten für Anleger. Das Projekt Solaxy ($SOLX) hat im laufenden Presale bereits 25,6 Millionen US-Dollar eingesammelt und zieht damit auch in schwierigen Marktphasen Aufmerksamkeit auf sich. Als erste Layer-2-Lösung für Solana zielt das Projekt darauf ab, Skalierungsprobleme zu lösen und Netzwerk-Engpässe zu beseitigen.

In Zeiten, in denen etablierte Kryptowährungen wie XRP und Bitcoin unter Druck stehen, können Vorverkäufe eine strategische Alternative darstellen. Sie bieten die Chance, von Preissteigerungen während der Verkaufsphasen zu profitieren oder durch attraktive Staking-Renditen zusätzliche Erträge zu erzielen.

