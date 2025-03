Kryptomarkt im Abwärtstrend: Was Anleger über den aktuellen Crash wissen müssen

Der jüngste Abverkauf des Kryptomarktes hat viele Investoren kalt erwischt, die sich bereits auf Rekordgewinne durch die strategische Krypto-Reserve der USA eingestellt hatten. Stattdessen entwickelt sich die Situation schnell zu einer Bullenfalle. Die Kombination aus wirtschaftlichen Faktoren und marktspezifischen Ereignissen führt zu erhöhter Volatilität und Unsicherheit.

Wirtschaftliches Umfeld belastet den Krypto-Markt

Am heutigen Tage wurden die digitalen Assets von dem Abverkauf des Aktienmarktes mit nach unten gezogen. Es wird zunehmend deutlich, dass die von Donald Trump angekündigten Zölle ernst gemeint sind und nicht nur eine Verhandlungsstrategie darstellen. Einige Analysten erwarten daher einen Rückgang der Unternehmensgewinne und Entlassungen.

Ebenfalls belastend wirken sich die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell aus, der am Freitag verkündete, dass es vorerst keine Zinssenkungen geben wird. Bei steigender Inflation, befeuert durch Regierungspläne wie Remigration und Steuersenkungen, könnte es im schlimmsten Fall zu einer Stagflation kommen, bei der die Wirtschaft schwächelt und dennoch die Inflation zunimmt.

Diverse Ereignisse im Krypto-Sektor verstärken den Druck

Auch innerhalb des Krypto-Marktes gibt es mehrere Faktoren, die den Abwärtstrend verstärken. So kam es zu einem starken Rückgang des Interesses im Memecoin-Sektor, was auf verschiedene Betrugsfälle wie den Libra- und Melania-Coin zurückzuführen ist. Ebenso haben einige Anleger den Start von Trumps Memecoin skeptisch betrachtet.

Zusätzlich belastend wirkte der größte Hack in der Geschichte der Kryptoindustrie, bei dem der Börse Bybit 1,4 Milliarden USD entwendet wurden. Ein Hoffnungsschimmer bleibt die angekündigte Krypto-Reserve der USA, obwohl diese bereits Kritik auf sich gezogen hat. Die fehlenden konkreten Ankündigungen beim ersten Krypto-Gipfel der USA haben ebenfalls enttäuscht, wobei weitere Details spätestens bis Juli erwartet werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.