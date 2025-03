Krypto News: Dogecoin stürzt ab - ist das der langsame Tod der Meme-Coins?

Die letzten Wochen und Monate waren für die meisten Kryptoinvestoren vermutlich nicht die einfachsten, vorsichtig ausgedrückt. Der Markt glich einer Achterbahnfahrt und leider ist bis jetzt kein Ende absehbar. Die Leitwährung Bitcoin stürzte auf unter 80.000 US-Dollar, was ein Verlust von rund 5 % ist - in den letzten 24 Stunden. Auf Monatssicht verlor der BTC knappe 18 %. Stürzt der Bitcoin, dauert es in der Regel nicht lange, bis die Altcoins folgen. Hier wird gerade den Meme-Coins ihre Volatilität zum Verhängnis. Dogecoin, der älteste Meme-Coin, korrigierte in den letzten 24 Stunden um 8 % und auf Monatssicht waren es sogar 37 %. Aktuell notiert der DOGE bei 0,1571 US-Dollar, so tief wie zuletzt im November 2024. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Meme-Coin Marktes sank in den letzten 24 Stunden um knapp 5 % auf 44 Milliarden US-Dollar. Zur Erinnerung: Anfang 2025 lag die Gesamtmarktkapitalisierung bei knapp 100 Millionen US-Dollar.

Läuten LIBRA, HAWK und Co. das Ende der Meme-Coins ein?

Die Marktstimmung ist schlecht. Der Fear and Greed Index steht auf 17, also bei extremer Angst. Als wäre das alles noch nicht schlimm genug, gab es im Meme-Coin Space einige spektakuläre Skandale, deren Höhepunkt der LIBRA Token war. Dieser Meme-Coin, auf Solana gelauncht, wurde nämlich von niemand geringerem als dem Staatsoberhaupt Argentiniens, Javier Milei beworben, zumindest kurzzeitig. Als der Coin dann gelistet wurde, ging LIBRA dementsprechend durch die Decke - auf eine Marktkapitalisierung von 4 Milliarden US-Dollar. Was dann folgte, war ein klassischer Rug Pull. Der Verlust der Kleinanleger bei Libra beläuft sich auf fast 251 Millionen US-Dollar.

Ähnlich lief es beim HAWK Coin, dem Meme-Coin des Hawk Tuah Girls Haliey Welch. Dieser Coin schoß nach dem Listing auf eine Marktkapitalisierung von 490 Millionen US-Dollar nur um kurze Zeit später um 90 % zu crashen. Sowohl Welch als auch Milei drohen jetzt Konsequenzen. Milei ein Amtsenthebungsverfahren und Welch ein Prozess.

Fakt ist, der Meme-Coin Sektor hat ein Imageproblem. Nicht zuletzt durch Plattformen wie Pump.Fun und Sun.Pump, auf denen praktisch jeder einen Meme-Coin launchen kann.

Bei diesen Coins handelt es sich um "klassische Meme-Coins", also Token mit entweder gar keiner oder einer sehr überschaubaren Utility. Diese Coins dienen als reine Spekulationsobjekte und werden von ihrer Community getrieben. Kommen dann noch Insidergeschäfte dazu, hat man oft einen klassischen Rug Pull. Kein Wunder, dass es Analysten gibt, die schon das Ende aller Meme-Coins kommen sehen.

MIND of Pepe: Der Meme-Coin mit dem KI Agenten

Es gibt sie aber noch, die nachhaltigen Meme-Coins mit einer sinnvollen Utility. Dazu gehört das neue Projekt MIND of Pepe, dem es mit seinem Presale gelungen ist, über 7 Millionen US-Dollar einzusammeln. MIND of Pepe kombiniert die Viralität eines Meme-Coins mit KI und macht daraus eine Plattform, die Tradern einen Vorteil auf dem Markt verschaffen will.

Der KI Agent durchkämmt mit der Hive Mind Technologie die sozialen Medien, immer auf der Suche nach Kryptotrends - bevor sie die breite Masse erreichen. Dieses Wissen teilt MIND of Pepe exklusiv mit den Inhabern des MIND Token.

Die kann außerdem eigene Meme-Coins, basierend auf Hype und Trends, erschaffen. Auch zu diesen bekommen die MIND Inhaber exklusiven Vorab-Zugang, bevor sie den breiten Markt erreichen.

Der Smart Contract von MIND of Pepe wurde von Coinsult und Solid Proof geprüft und es wurden keine Probleme gefunden. Käufer können sich also darauf verlassen, dass das Projekt seriös ist.

Mind of Pepe im Presale kaufen

Aktuell kann der MIND Token noch im Vorverkauf gekauft werden. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein MIND Token kostet im Moment 0,0034816 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT, Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Hier mehr über MIND of Pepe erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.