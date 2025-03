Die Lösung wird auf der IDS Dental Show 2025 in Köln vorgestellt

Align Technology, Inc. ("Align") (Nasdaq: ALGN), ein weltweit führendes Unternehmen für medizinische Geräte, das das Invisalign®-System mit durchsichtigen Alignern, iTero-Intraoralscanner und exocad-CAD/CAM-Software für die digitale Kieferorthopädie und restaurative Zahnheilkunde entwickelt, herstellt und vertreibt, gab heute die Einführung von Align X-ray Insights in den Ländern der Europäischen Union und in Großbritannien bekannt. Align X-ray Insights ist eine neue softwarebasierte (CADe*) computergestützte Erkennungslösung, die künstliche Intelligenz (KI) zur automatischen Analyse von 2D-Röntgenaufnahmen nutzt.

Als Teil der Align Digital Platform wurde die Align X-ray Insights-Software entwickelt, um Ärzte bei der Diagnose von Zahn- und Mundgesundheitsproblemen zu unterstützen, Analysen zu standardisieren, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Patientenbindung zu verbessern. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter Ärzten, die die Technologie bereits frühzeitig nutzten, ergab, dass sie 95 von ihnen bei der Kommunikation des Mundgesundheitszustands von Patienten half. Darüber hinaus waren 91 der Meinung, dass sie das Vertrauen der Patienten und die Akzeptanz restaurativer Verfahren bei der Behandlung verbesserte, wenn sie den Patienten gezeigt wurde.1

Nach Bestätigung der Diagnose können Ärzte den detaillierten Bericht von Align X-ray Insights, die automatische Zahnkartierung und die farbigen Überlagerungen von röntgenologischen Anomalien für die Patientenaufklärung und Behandlungsplanung nutzen. Die KI-Erkennungsfunktionen umfassen Karies, periapikale Aufhellungen und parodontalen Knochenverlust sowie andere Erkrankungen.

Align X-ray Insights neben Align Oral Health Suite, einer umfassenden digitalen Suite, die einen klinischen Rahmen für anregende Gespräche über die Mundgesundheit bietet das Engagement von Align für die zahnärztliche Diagnostik weiter, indem es eine digitale Lösung für die Röntgendiagnostik auf den Markt bringt, die die bereits verfügbare NIRI-Technologie (Near Infra-Red Imaging) mit iTero-Intraoralscannern und den Funktionen der Oral Health Suite erweitern kann, mit dem Ziel, die Entscheidungen und Prioritäten bei der Behandlungsplanung von Ärzten auf der Grundlage der verfügbaren Patientenakten zu unterstützen und voranzutreiben.

"Align X-ray Insights stellt einen bedeutenden Fortschritt in unseren digitalen restaurativen Zahnheilkundelösungen mit breiterer Anwendbarkeit für Patienten dar", sagte Simon Beard, Executive Vice President und Managing Director von Align Technology für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA). "Durch die Integration von KI in die Röntgenanalyse geben wir Ärzten präzisere Diagnosemöglichkeiten an die Hand, um die Behandlungsergebnisse für ihre Patienten zu verbessern. Diese Markteinführung unterstreicht unser Engagement für Innovation und unsere kontinuierlichen Bemühungen, unsere digitale Plattform zu erweitern."

"Es ist fantastisch zu sehen, dass Align X-ray Insights in die digitale Plattform von Align integriert wird und Zahnärzten auf der ganzen Welt diagnostische KI-Funktionen zur Verfügung stellt. Als wir unsere Reise in Richtung KI in der zahnärztlichen Diagnostik begannen, hatten wir gehofft, die Behandlungsergebnisse durch bessere Diagnostik und Behandlungsentscheidungen zu verbessern", sagte Professor Falk Schwendicke, Direktor der Zahnklinik der Universität München. "Seitdem haben wir gelernt, dass Align X-ray Insights einen weiteren Mehrwert bietet, indem es die Kommunikation mit den Patienten fördert und eine umfassende, systematische Berichterstattung ermöglicht. Die Kombination mit den Produkten und Dienstleistungen, die Align-Nutzern bereits zur Verfügung stehen, ist ein großer Fortschritt für die digitale Zahnmedizin."

Align Technology hat die dentalXrai GmbH im Jahr 2022 übernommen und arbeitet seitdem an der Integration ihres Vorzeigeprodukts in die Align Digital Platform. Auf Align X-ray Insights, eine cloudbasierte Software, kann entweder von jedem Desktop oder Tablet aus oder über eine Integration mit iTero zugegriffen werden. Die Desktop-/Tablet-Version wird ab dem 25. März 2025 in der Europäischen Union und in Großbritannien allgemein verfügbar sein und auf der IDS-Messe in Köln vom 25. bis 29. März 2025 vorgestellt. Die Integration von Align X-ray Insights in iTero-Intraoralscanner ist im Gange und wird in Kürze in einer begrenzten Markteinführung beginnen. Align X-ray Insights hat die behördliche Zulassung in Europa, Großbritannien, Kanada und Neuseeland erhalten, wobei die weitere Verfügbarkeit in anderen Ländern geplant ist, vorbehaltlich der Genehmigungen wie der 510K-Zulassung in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Für weitere Informationen können interessierte Kunden www.alignxrayinsights.com besuchen. Im Rahmen des Einführungsangebots können Ärzte das Gerät 60 Tage lang kostenlos testen.

*CADe computerunterstützte Erkennung

Basierend auf einer Umfrage unter n=24 Ärzten (19 Allgemeinmediziner/5 Kieferorthopäden), die Align X-ray Insights in Europa (FR, UK, IT, DE, ES, NL, DK und LV) im Rahmen einer begrenzten Markteinführung verwendeten. Die Ärzte gaben auf einer 4-Punkte-Skala von "stimme voll und ganz zu" bis "stimme überhaupt nicht zu" an, ob sie verschiedenen Aussagen zustimmten. Zu den Aussagen gehörten: "Align X-ray Insights hat, wenn es den Patienten gezeigt wurde, die Akzeptanz restaurativer Verfahren erhöht." (91 Zustimmung), "Align X-ray Insights optimiert den zahnärztlichen Diagnose-Workflow und hilft mir, wertvolle Zeit zu sparen." (70 Zustimmung), "Align X-ray Insights trägt zu mehr Vertrauen bei, wenn es den Patienten während der Besprechung von Behandlungsoptionen gezeigt wird." (91 Zustimmung) und "Align X-ray Insights hilft mir, den Mundgesundheitszustand und die Behandlungsoptionen des Patienten zu kommunizieren." (95 Zustimmung). Align X-ray Insights ist für die Verwendung in Verbindung mit einer Beurteilung durch den Arzt vorgesehen und sollte nicht als alleinige Grundlage für die Erstellung oder Bestätigung einer Diagnose herangezogen werden. Daten bei Align Technology gespeichert, Stand Januar 2025.

Über Align Technology, Inc.

Align Technology entwickelt und fertigt das Invisalign®-System, iTero-Intraoralscanner und -Dienstleistungen sowie die exocad CAD/CAM-Software. Diese Technologiebausteine ermöglichen verbesserte digitale kieferorthopädische und restaurative Arbeitsabläufe, um die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern und die Effizienz in der Praxis für über 271.600 Arztkunden zu steigern. Sie sind der Schlüssel zum Zugang zu Aligns weltweitem Marktpotenzial von 600 Millionen Verbrauchern. In den letzten 28 Jahren hat Align Ärzten dabei geholfen, etwa 19,5 Millionen Patienten mit dem Invisalign-System zu behandeln, und treibt die Entwicklung in der digitalen Zahnmedizin durch die Align Digital Platform voran, unsere integrierte Suite einzigartiger, proprietärer Technologien und Dienstleistungen, die als nahtlose End-to-End-Lösung für Patienten und Verbraucher, Kieferorthopäden und Hauszahnärzte sowie Labore und Partner bereitgestellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.aligntech.com.

Weitere Informationen über das Invisalign-System oder einen Invisalign-Arzt in Ihrer Nähe finden Sie unter www.invisalign.com. Weitere Informationen über das digitale Scansystem iTero finden Sie unter www.itero.com. Weitere Informationen über die CAD/CAM-Angebote von exocad und eine Liste der exocad-Vertriebspartner finden Sie unter www.exocad.com.

Invisalign, iTero, exocad, Align und Align Digital Platform sind eingetragene Marken von Align Technology, Inc.

