Andersen Global stärkt seine Präsenz in Asien-Pazifik und nimmt Bellingham Wallace, mit denen seit 2022 eine Zusammenarbeit besteht, als neue Mitgliedsfirma auf, die Andersen in Neuseeland bekannt machen wird.

Andersen in Neuseeland ist ein Steuer- und Unternehmensberater, der eng mit kleinen und mittelgrossen Mandanten (SMEs) zusammenarbeitet. Das Team ist spezialisiert auf Unternehmensfinanzierung, Steuer- und Unternehmensberatung, die Fachgebiete sind IFRS, Banking, ESG und Nachhaltigkeit, Finanzmodelle, Governance, Planung, Transaktionen, Due Diligence und Kapitalbeschaffung.

"Nachdem wir fast drei Jahre lang mit Andersen Global zusammengearbeitet haben, war es selbstverständlich, dass wir ein Mitglied werden, um diese wunderbare Marke in Neuseeland wieder nach vorn zu bringen" sagte Partner Matt Bellingham. "Die Unterstützung, das Wissen, die globale Reichweite und die Werte sind unvergleichlich und das kommt unseren Kunden zugute."

"Matt und sein Team sind in der Branche anerkannt und stehen in dem Ruf, hochwertigen Service zu bieten und direkt mit den Big Four zu konkurrieren," sagte Andersen Global Chairman und CEO von Andersen Mark L. Vorsatz. "Das Team kennt die Unternehmenslandschaft in Neuseeland seit Jahrzehnten, insbesondere, was SMEs betrifft. Dank ihrer Mitgliedschaft werden wir in der Lage sein, die vielfältigen Bedürfnisse unserer Mandanten in Asien-Pazifik besser zu erfüllen."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung von selbständigen Mitgliedsfirmen aus aller Welt. Sie bieten Steuer-und Rechtsberatung sowie Unternehmensbewertungen. Das Unternehmen wurde 2013 von der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet. Andersen Global beschäftigt derzeit 19.000 Personen weltweit und ist an 500 Standorten über sein Netzwerk aus Mitgliedsfirmen und Partnern präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250310333011/de/

