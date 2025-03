Neue flexible und leicht zugängliche Zahlungslösung für Gamer und Entwickler zur Optimierung von Kauf, Schenkung und Einlösung virtueller Waren online

Xsolla, ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, verkündet die Einführung der Xsolla Gold Gift Card, einer flexiblen Zahlungslösung, welche die Art und Weise verbessern soll, in der Gamer virtuelle Waren kaufen, verschenken und einlösen. Die Xsolla Gold Gift Card wird sowohl als physische Karte als auch digital verfügbar sein und Spielern leichten Zugang und einen bequemen Umgang mit ihren Lieblingsspielen auf verschiedenen Plattformen ermöglichen.

Der globale Giftcard-Markt soll bis 2033 voraussichtlich auf 5,3 Billionen USD anwachsen. Dementsprechend haben Entwickler verstärkt Chancen, ihre Monetarisierungsstrategien zu erweitern und Spieler effektiver einzubinden. Mit der Xsolla Gold Gift Card können Spieler Artikel im Spiel erwerben, Inhalte an Freunde verschenken und Prämien einlösen, um die Spielerfahrung zu verbessern. Diese Lösung eröffnet Entwicklern neue Einkommensquellen, erhöht die Markensichtbarkeit und ermöglicht gezielte Marketinginitiativen, darunter Co-Branded-Angebote und maßgeschneiderte Kampagnen.

Entdecken Sie die Vorteile, die diese Giftcard zu einem Gamechanger für Spieler und Entwickler macht:

Flexible Distributionsoptionen: Umfasst physische und digitale Karten zwecks breiter Zugänglichkeit für Spieler weltweit

Umfasst physische und digitale Karten zwecks breiter Zugänglichkeit für Spieler weltweit Verbesserte Einbindung der Community: Ermutigt Spieler, Spielerfahrungen durch Schenkungen zu teilen, was Beziehungen innerhalb der Gaming-Communities stärkt

Ermutigt Spieler, Spielerfahrungen durch Schenkungen zu teilen, was Beziehungen innerhalb der Gaming-Communities stärkt Monetarisierungs- und Marketingchancen: Nutzt Giftcards für Cross-Promotions, Partnerschaften mit Einzelhandelsmarken und exklusive In-Game-Angebote, was zu mehr Engagement und Umsatz für Entwickler führt

Nutzt Giftcards für Cross-Promotions, Partnerschaften mit Einzelhandelsmarken und exklusive In-Game-Angebote, was zu mehr Engagement und Umsatz für Entwickler führt Plattformübergreifende Benutzerfreundlichkeit: Vollständige Kompatibilität über mehrere Plattformen und Spieltitel hinweg, sodass sie zu den unterschiedlichsten Spielertypen und Ausgabenpräferenzen passt

"Wir freuen uns, eine Giftcard anbieten zu können, damit Spieler virtuelle Artikel einfacher kaufen und teilen können, während Entwickler die Bindung und Einbindung von Spielern durch strategische Integrationen steigern können", sagte Chris Hewish, Chief Strategy Officer von Xsolla. "Mit der Xsolla Gold Gift Card können wir weiter innovieren und optimieren, wie Spieler mit ihren Lieblingsspielen interagieren und Entwickler ein breiteres Publikum erreichen können."

Die Xsolla Gold Gift Card wird je nach Spieleranforderungen unter verschiedenen Bezeichnungen erhältlich sein. Entwickler können diese Karten in ihre Ökosysteme integrieren, um die Spielereinbindung zu verbessern und die Monetarisierung durch maßgeschneiderte Kampagnen und Promotionen zu fördern.

Weitere Informationen über die Xsolla Gold Gift Card finden Sie unter: xsolla.pro/rws25ggc

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz und die eingetragene Niederlassung befinden sich in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt.

Für weitere Informationen und Einblicke besuchen Sie bitte xsolla.com

