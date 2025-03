FORTNA, ein führendes Automatisierungs- und Softwareunternehmen für die gesamte Logistikwertschöpfungskette, und Hai Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lagerautomatisierung, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die das Lösungsportfolio von FORTNA für Automatisierungslösungen vom Wareneingang bis zum Warenausgang erweitert. Durch die Zusammenarbeit wird das HaiPick-System für automatisierte Lager- und Bereitstellungssysteme (AS/RS) in das bestehende Portfolio automatisierter Lösungen von FORTNA aufgenommen, zu dem auch die neueste Innovation, HaiPick Climb, gehört. Diese Partnerschaft erweitert die Möglichkeiten von FORTNA, Kunden bei der Optimierung der Lagerhaltung, der Kommissionierung und der Auftragsabwicklung zu unterstützen.

Der beratende Ansatz von FORTNA, mit dem die unterschiedlichsten betrieblichen Herausforderungen durch Automatisierung gelöst werden sollen, deckt eine Vielzahl von Bedürfnissen auf. Die Fähigkeit von Hai Robotic, unerfüllte Bedürfnisse zu erfüllen, die Ergebnisse zu verbessern, die Implementierungszeit und -kosten zu reduzieren und die Akzeptanz von automatischen Kleinteilelagern zu erhöhen, hat FORTNA von ihren Lösungen überzeugt. Das HaiPick-Portfolio, einschließlich HaiPick Climb, stärkt das FORTNA-Portfolio an Optionen zur Lösung einzigartiger Kundenherausforderungen und erweitert die Reichweite automatisierter Lösungen, einschließlich Nachrüstungen für bestehende Anlagen mit minimalen Infrastrukturanforderungen.

"Bei FORTNA konzentrieren wir uns darauf, Lösungen zur Verbesserung der Betriebsabläufe für E-Commerce- und Omnichannel-Lager durch maßgeschneiderte Automatisierungs- und intelligente Softwarelösungen bereitzustellen", sagte Rob McKeel, CEO von FORTNA. "Unsere Partnerschaft mit Hai Robotics bekräftigt dieses Engagement und erweitert unsere Möglichkeiten, innovative Lösungen für eine Vielzahl von Lager- und Auftragsabwicklungsvorgängen bereitzustellen. FORTNA arbeitet seit jeher mit Partnern zusammen, die unseren Kunden Qualität und Zuverlässigkeit bieten, und wir sind der Meinung, dass Hai Robotics dieses Versprechen einhält."

McKeel fuhr fort: "Gemeinsam freuen wir uns darauf, Lösungen zu entwerfen und umzusetzen, die den neu eingeführten HaiPick Climb in Einrichtungen bringen, wo er den größten Mehrwert für die Kunden bietet und in Anwendungsbereiche passt, die unser Lösungsportfolio erweitern."

"Hai Robotics freut sich über die Zusammenarbeit mit FORTNA", sagte Richie Chen, Gründer und CEO von Hai Robotics. "Die umfassende Expertise von FORTNA im Bereich Lager- und Vertriebslösungen und die nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Lösungen für ihre Kunden machen sie zu einem idealen Partner, wenn es darum geht, Kunden bei der Optimierung der Lagerhaltung, der Maximierung der Effizienz und der nahtlosen Anpassung an sich ändernde Geschäftsanforderungen zu unterstützen."

FORTNA präsentiert auf der LogiMAT am Stand 1G05 und auf der ProMat am Stand S603 den HaiPick Climb-Roboter und seinen innovativen Ansatz für eine effiziente Lagerung und Kommissionierung. Im Gegensatz zu gangbasierten automatischen Kleinteilelagern wird HaiPick Climb an einer Seite von Standardregalen angebracht, sodass der Zugriff von beiden Seiten schmaler Gänge möglich ist und gleichzeitig die Installationskosten gesenkt werden. Diese Konfiguration ermöglicht es dem Roboter, Behälter effizienter an Arbeitsstationen zu liefern als bei einem gangbasierten automatischen Kleinteilelager (AKL), während gleichzeitig der Platzbedarf für die Lagerung reduziert wird. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen in Lagern und der unterschiedlichen Kundenbedürfnisse erweitert dies unser Lösungsangebot für schmale Gänge sowie für eine Vielzahl von Produktgrößen und -gewichten.

"AS/RS-Lösungen werden ständig weiterentwickelt, um den sich ändernden Anforderungen moderner Fulfillment-Zentren besser gerecht zu werden. HaiPick Climb ist ein hervorragendes Beispiel für diese Entwicklung, die darauf abzielt, automatisierte Abläufe für immer mehr Kunden in allen Branchensegmenten zum Leben zu erwecken", so Ron Egan, Vice President von FORTNA. "Diese Technologie unterstützt unseren Ansatz, kundenorientierte Lösungen bereitzustellen, die die Markteinführungszeit verkürzen und bedeutende Effizienz- und Produktivitätssteigerungen ermöglichen."

"Die bewährte Führungsrolle von FORTNA in der Lagerautomatisierung und die globale Präsenz in Kombination mit unseren flexiblen und skalierbaren HaiPick-Systemen schaffen eine starke Allianz, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Effizienz zu maximieren, den Platzbedarf zu optimieren und ihre Automatisierung zu beschleunigen", so Hunter Senn, Director of Sales bei Hai Robotics USA. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit FORTNA, um erstklassige Lösungen zu liefern, die unseren Kunden eine beispiellose operative Wirkung verschaffen."

Besuchen Sie FORTNA auf der LogiMAT, ProMat oder FORTNA.com/Solutions/Hai Robotics, um zu erfahren, wie diese Technologie Ihre Betriebsabläufe optimieren kann.

Über FORTNA

FORTNA arbeitet mit den weltweit führenden Marken zusammen, um den Omnichannel- und Paketvertrieb zu transformieren. Wir sind weltweit dafür bekannt, Unternehmen dabei zu unterstützen, mit digitalen Umbrüchen und Wachstumszielen Schritt zu halten. Wir entwickeln und liefern Lösungen, die auf intelligenter Software basieren, um eine schnelle, genaue und kostengünstige Auftragsabwicklung und Zustellung auf der letzten Meile zu optimieren. Unsere Mitarbeiter, unser innovativer Ansatz und unsere proprietären Algorithmen und Tools gewährleisten eine optimale Betriebsgestaltung und einen optimalen Material- und Informationsfluss. Wir bieten unseren Kunden jeden Tag einen außergewöhnlichen Mehrwert mit umfassenden Dienstleistungen und Produkten, darunter Netzwerkstrategie, Betriebsdesign und -implementierung von Vertriebszentren, automatisierte Materialhandhabungsgeräte, Robotik und eine umfassende Palette von Lebenszyklus-Dienstleistungen. Besuchen Sie www.FORTNA.com.

Über Hai Robotics

Hai Robotics wurde 2016 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Lager- und Bereitstellungssystemen (ASRS), der eine beispiellose Systemflexibilität bietet und die betriebliche Effizienz für Einrichtungen jeder Größe und in jedem Zustand maximiert.

Hai hat einen modularen Ansatz zur Automatisierung entwickelt, der HaiPick Systems genannt wird. Durch die Integration fortschrittlicher Roboterausrüstung und -software mit nahezu allen branchenüblichen Regal- und Lagermaterialien liefert Hai Robotics maßgeschneiderte Automatisierungslösungen, die auch nach der Implementierung leicht modifiziert werden können.

HaiPick-Systeme reduzieren die Lagerfläche um bis zu 75 und erhöhen gleichzeitig die Lagerdichte und die vertikale Kapazität auf über 12 Meter. Sie erreichen eine Kommissioniergenauigkeit von über 99 %, sorgen für eine vierfache Effizienzsteigerung, einen dreifachen Tagesdurchsatz und machen den Einsatz von Mitarbeitern bei der Kommissionierung überflüssig.

Mit über 1.300 Projekten in über 40 Ländern, die von 8 globalen Niederlassungen und über 60 Partnern unterstützt werden, gewährleistet Hai Robotics weltweit zuverlässigen lokalen Support.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.HaiRobotics.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

