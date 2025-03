Bitcoin-Crash: $BTCBULL erreicht 3,5 Millionen $ trotz BTC-Talfahrt

Der Vorverkauf des BTC Bull Token ($BTCBULL) nähert sich der Marke von 3,5 Millionen US-Dollar, obwohl Bitcoin aktuell stark unter 80.000 US-Dollar crasht. Dieser Rückgang wird als Reaktion auf die verhaltene Marktstimmung nach dem Digital Assets Summit im Weißen Haus gewertet. Die Erwartungen wurden bis dato nicht erfüllt, das Sentiment für Bitcoin ist denkbar schwach.

$BTCBULL trotzt dem Bitcoin-Crash

Als auf Bitcoin basierender Meme-Coin bietet $BTCBULL eine indirekte Partizipation an der Kursentwicklung von BTC. Der Token gewinnt an Attraktivität für Investoren, die langfristiges Potenzial in Bitcoin sehen, jedoch kurzfristige Schwankungen umgehen möchten.

Der aktuelle Preis des Tokens liegt bei 0,0025 US-Dollar. Er befindet sich noch in einer frühen Phase und ist bislang nicht an größeren Börsen handelbar. Dies könnte eine Chance für frühe Investoren sein, sich vor einer potenziellen Markteinführung günstig zu positionieren. In weniger als 48 Stunden steigt der Preis mit der nächsten Vorverkaufsphase.

US-Krypto-Gipfel enttäuscht die Märkte

Der erste Digital Asset Summit im Weißen Haus am 7. März hinterließ bei Krypto-Investoren gemischte Eindrücke. Die Veranstaltung deutete zwar auf eine offenere Haltung der Regierung hin, doch fehlende konkrete regulatorische Vorgaben dämpften die Marktstimmung.

Diese Unsicherheit führte zum Wochenbeginn zu einem Rückgang der Krypto-Märkte. Innerhalb von 24 Stunden sank die Gesamtmarktkapitalisierung um mehr als 5 Prozent, was als Zeichen für anhaltende Unsicherheit gewertet wurde. Zugleich mehren sich Rezessionsängste in den USA.

Trotz der Marktturbulenzen ist ein bedeutender Fortschritt erkennbar: Die USA beginnen mit dem Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve. Diese soll zunächst 200.000 Bitcoins umfassen, die aus Straf- und Zivilverfahren stammen. Ein konkreter Zeitplan für den Erwerb weiterer Bestände wurde nicht veröffentlicht.

$BTCBULL: Der Meme-Coin mit echten Bitcoin-Belohnungen

Der BTC Bull Token ermöglicht Anlegern eine indirekte Beteiligung an Bitcoin, ohne dessen extreme Kursschwankungen mitmachen zu müssen. Da sich der Token noch im Vorverkauf befindet und nicht an Börsen gehandelt wird, bleibt er vor Marktvolatilität geschützt. $BTCBULL ist also im Jahr 2025 eine Art Wette auf Bitcoins Bullenmarkt.

Der Token bietet eine besondere Funktion: Er ist der einzige Meme-Coin, dessen Belohnungssystem direkt an die Preisentwicklung von Bitcoin gekoppelt ist. Sobald Bitcoin 150.000 US-Dollar erreicht, wird ein Airdrop ausgelöst, bei dem $BTCBULL-Inhaber entsprechend ihrer Bestände mit Bitcoin belohnt werden. Weitere Airdrops folgen in 50.000-Dollar-Schritten bei 200.000, 250.000 US-Dollar und darüber hinaus.

Neben diesen Ausschüttungen gibt es einen deflationären Mechanismus: Ab einem Bitcoin-Kurs von 125.000 US-Dollar werden mit jeder weiteren 50.000-Dollar-Steigerung Token verbrannt. Dies reduziert das Angebot und könnte den Wert von $BTCBULL zusätzlich steigern.

$BTCBULL bietet zudem ein Staking-Protokoll mit einer aktuellen Rendite von rund 125 Prozent APY. Die Staking-Rendite passt sich dynamisch an die Einlagen an. Der Kauf von $BTCBULL erfolgt über die BTC Bull Token-Website mit ETH, USDT oder Kreditkarte.

Noch vor der nächsten Preiserhöhung einsteigen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.