Barcelona, Spanien, 11. März 2025 (ots/PRNewswire) -Während des MWC Barcelona 2025 stellte Huawei auf dem Huawei Intelligent Collaboration Forum unter dem Motto "Embracing a Smarter Future with Boundless Collaboration" (Mit grenzenloser Zusammenarbeit in eine intelligentere Zukunft) sein Flaggschiff-Konferenz-Whiteboard vor, das IdeaHub ES3/S3. Die bahnbrechenden Technologien von Huawei ebnen Unternehmen den Weg in eine intelligentere und digitalere Zukunft.Gu Xuejun, Präsident von Huawei Intelligent Collaboration, erklärte: "Wir hoffen, dass unsere Lösung die Kommunikation und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen verbessern kann. Wir sind bestrebt, eine hochwertige audiovisuelle Leistung, eine intelligente Benutzererfahrung, eine einfache Bedienung und Wartung sowie ein offenes, kompatibles Ökosystem zu bieten."Das Flaggschiff unter den Konferenz-Whiteboards der nächsten Generation, das das intelligente Büro mit KI unterstützt- Hervorragende audiovisuelle MedienDie KI-gestützte Bildverbesserung liefert kristallklare Bilder und HD-Konferenzen in der Cloud zum Nulltarif. Ein elektronisch gesteuerter Kamera-Sichtschutz erhöht die Sicherheit, während das 24-Mikrofon-Array mit 15-Meter-Tonabnahme und KI-gestützter Rauschunterdrückung für außergewöhnliche Audioqualität sorgt. Acoustic Baffle 2.0 passt die Klanggrenzen dynamisch an und blockt Außengeräusche effektiv ab - für ein ungestörtes, ablenkungsfreies Hörerlebnis.- Intelligente ZusammenarbeitDas IdeaHub unterstützt bis zu neun Fenster in Meetings, mit intelligenter Anpassung des Bildlayouts und intuitiven Spiegelungsfunktionen für ein nahtloses Erlebnis. Die Fernbedienung der nächsten Generation unterstützt dank der verbesserten Genauigkeit des Laserpointers das bequeme Zeichnen von Linien und die Auswahl von Kreisen. Das Gerät ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit durch bidirektionale Konnektivität und interaktive Funktionen, unterstützt durch einen 66 W Type-C-Anschluss für eine schnelle und anhaltende Stromversorgung bei längerer Nutzung.Huawei ist bestrebt, durch kontinuierliche Innovation nahtlose Verbindungen und Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen, Teams und Unternehmen zu fördern. Indem wir die digitale Transformation an jeden Arbeitsplatz bringen, beschleunigen wir den Fortschritt hin zu einer vollständig vernetzten, intelligenten Welt in allen Branchen.