© Foto: Homepage AppLovin - www.applovin.com.

Erst Mitte Februar erreichte der Kurs von AppLovin sein Allzeithoch bei 525 $. Zwei Short-Attacken später hat sich der Kurs mehr als halbiert. Die Citi bleibt bullish! Sie wittert eine Chance von mehr als 100 Prozent!Auch in der neuen Woche setzt sich der Abwärtstrend bei AppLovin fort. Diesmal sind die Anleger darüber enttäuscht, dass die Aktie Freitag nach Börsenschluss nicht den Sprung in den S&P 500 geschafft hat. Damit hat sich der Kurs in rund 3 Wochen mehr als halbiert. Am 12. Februar war die Welt bei AppLovin noch in Ordnung. Gute Zahlen für das abgelaufene Jahr 2024 und ein starker Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr katapultierten die Aktie auf ein neues Allzeithoch bei 525 …