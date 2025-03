HAMBURG (dpa-AFX) - Angesichts der schwächelnden Wirtschaft und Verwerfungen in der Handelspolitik drängt der Hamburger Unternehmer Michael Otto auf eine schnelle Regierungsbildung in Deutschland. In der Welt passiere derzeit viel. "Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir einmal in Deutschland jetzt sehr schnell zu einer Regierungsbildung kommen, dass wir handlungsfähig sind", sagte Otto in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Otto sprach sich für eine engere Zusammenarbeit Europas und insbesondere des sogenannten Weimarer Dreiecks aus. Zwar gebe es Abweichler wie Ungarn und die Slowakei. "Aber wir sollten schauen, dass wir auf jeden Fall die deutsch-französische Freundschaft wieder sehr eng aufladen", sagte Otto. Polen solle dazugeholt werden. Mit weiteren willigen Staaten könne eine Kerngruppe europäischer Staaten gebildet werden, "die dann aber mit einer Sprache sprechen".

Größere Unabhängigkeit von den USA und China als Ziel



Um unabhängiger von den USA und von China zu werden, muss Europa nach Vorstellung Ottos seine Handelsräume öffnen. Er sprach sich für eine schnelle Ratifizierung des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur aus. Auch solle Europa den Handel mit Indien und Mexiko steigern.

Otto, 81, gehört zu den bekanntesten und vermögendsten Unternehmern Deutschlands. 26 Jahre lang leitete er den von seinem Vater gegründeten Versandhandel in Hamburg und baute diesen zu einem internationalen Konzern aus. Er ist Vorsitzender des Stiftungsrats der Michael Otto Stiftung, die mehrheitlich die Gesellschaftsanteile an der Otto Group hält./lkm/DP/zb