Essen (ots) -- Promedica Gruppe schult Angehörige und Betreuungskräfte gleichermaßen- durch fachliche und hauswirtschaftliche Begleitung den Verbleib zuhause ermöglichen- 400.000 vom Krankheitsbild betroffene Menschen in DeutschlandMorbus Parkinson ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung, gleich nach der Alzheimer-Krankheit. Studien zufolge gibt es in Deutschland von diesem Krankheitsbild mindestens 400.000 betroffene Menschen. Dies mit deutlich wachsender Tendenz. Parkinson tritt zumeist im höheren Erwachsenenalter auf. Die Mehrzahl der Betroffenen bilden Menschen ab dem 60. Lebensjahr. Viele Erkrankte sind auf Unterstützung von Angehörigen, oder von Pflege- und Betreuungsdiensten angewiesen, da die chronische Krankheit von massiven Bewegungsstörungen gekennzeichnet wird."Angehörige und professionelle Betreuungskräfte benötigen ein solides Grundwissen und fachliche Begleitung um hilfebedürftige Menschen mit diesem Krankheitsbild gut unterstützen zu können. Eine täglich lernende Aufgabe, die Betroffene und Betreuende im Alltag sicherer macht. Schlussendlich leben unsere Alltagsbetreuerinnen in der Häuslichkeit der Erkrankten. Das macht vieles möglich, für Angehörige und chronisch kranke Menschen " weis die Pflegefachfrau Joanna Tabor, Leiterin der medizinisch-pflegerischen Fachabteilung beim bundesweiten Betreuungsdienstleister, der Essener Promedica Gruppe, zu berichten.Die Forschung hat in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte gemacht, um die Symptome der Parkinson-Erkrankung, wie Zittern, Steifheit der Muskeln und Gleichgewichtsstörungen zu mildern. Auch ist die Lebenserwartung von Menschen mit einer Parkinson-Diagnose heute weitgehend normal. Dennoch lässt sich das Fortschreiten der Erkrankung bislang nicht dauerhaft aufhalten."Für unsere Alltagsbetreuerinnen und Alltagsbetreuer organisieren wir sowohl Gruppen- als auch Einzeltrainings in den verschiedensten Betreuungsbereichen. Dies besonders, wenn es sich bei Einsätzen in Deutschland um Menschen mit Erkrankungen, die von mentalen oder motorischen Einschränkung begleitet werden, handelt.In Einzelgesprächen erörtern wir die aktuelle Situation der uns anvertrauten Seniorinnen und Senioren, teilen unsere Erfahrungen mit und geben Hinweise, wie wir krankheitsbedingten Einschränkungen unterstützend begegnen können", so Tabor.Über die Promedica24 Gruppe:Als Europas größter Dienstleister der häuslichen Betreuung für hilfebedürftige Menschen, erbringt die Promedica24 Gruppe mit über 5.800 Alltagsbetreuenden alle Leistungen aus einer Hand: von der Personalgewinnung in Polen, Bulgarien, Slowakei und Rumänien über die Sprachausbildung und Schulungsmaßnahmen, die Planung der Einsätze, die Anreise mit der firmeneigenen Busflotte bis hin zu einer intensiven persönlichen Begleitung vor Ort. Als Komplettanbieter erfüllt die Promedica24 Gruppe seit 20 Jahren alle erforderlichen Aufgaben zur häuslichen Betreuung, um hilfebedürftigen Menschen den Verbleib in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen und pflegende Angehörige zu entlasten. Mehr als 56.600 Familien aus Deutschland nutzten seit 2004 die Vorteile der häuslichen Rundum-Betreuung. Die Betreuungsleistungen sind durch umfassende Qualitätsstandards sorgfältig abgesichert. Regionale Partner sorgen für den reibungslosen Ablauf. Die Promedica24 Gruppe garantiert hundertprozentige Rechtssicherheit, die uneingeschränkte Legalität der Beschäftigung sowie die Einhaltung sozialrechtlicher Standards.www.promedica24.de