"Wenn es Brei regnet, sollte man den Löffel bereithalten," so eine Börsenweisheit - und genau das gilt derzeit für dieses Unternehmen.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit einer einzigen Innovation nicht nur den Klimaschutz vorantreiben, sondern gleichzeitig auch bares Geld sparen. Klingt zu gut, um wahr zu sein? dynaCERT Inc. (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ) macht genau das möglich! Die kanadische Firma bietet mit ihrer bahnbrechenden HydraGEN-Technologie eine Lösung, die Dieselantriebe effizienter macht, den Kraftstoffverbrauch senkt und CO2-Emissionen reduziert. Doch das ist noch lange nicht alles - denn das Unternehmen steht kurz davor, Nutzern seiner Technologie einen weiteren finanziellen Vorteil zu verschaffen: den Handel mit CO2-Zertifikaten. Warum ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, in dynaCERT zu investieren?



dynaCERT - Innovation trifft auf Wirtschaftlichkeit

In Zeiten von Klimawandel und steigenden Umweltauflagen suchen Unternehmen weltweit nach Lösungen, um ihre CO2-Bilanz zu verbessern. dynaCERT hat mit HydraGEN und HydraLytica eine einzigartige Antwort darauf gefunden. Die Technologie ermöglicht es Unternehmen, ihre bestehenden Dieselmotoren nachzurüsten, wodurch der Kraftstoffverbrauch reduziert wird. Dies führt nicht nur zu erheblichen Einsparungen, sondern auch zu einer signifikanten Reduktion des CO2-Ausstoßes. Ein echter Gamechanger!



CO2-Zertifikate als zusätzlicher Profit-Booster

Ein weiteres Highlight: dynaCERT arbeitet aktuell an der Implementierung eines Verra-Projektes. Das bedeutet, dass Nutzer der Technologie in Zukunft CO2-Zertifikate für ihre Einsparungen erhalten könnten. Dies würde dynaCERT in eine völlig neue Ertragsdimension katapultieren. Unternehmen könnten durch die Nutzung der HydraGEN-Technologie also nicht nur Spritkosten sparen, sondern gleichzeitig am CO2-Zertifikate-Markt profitieren. Zwei wirtschaftliche Vorteile auf einmal - das macht dynaCERT zu einer der spannendsten Investitionsmöglichkeiten im Bereich der sauberen Technologien!



Finanzielle Sicherheit: Kapitalerhöhung sichert Wachstum

Ein weiteres starkes Signal für Investoren: Im Februar 2025 hat dynaCERT eine Eigenkapital-Finanzierung von 5 Mio. CAD zu 0,15 CAD je Aktie erfolgreich durchgeführt. Dies zeigt nicht nur das Vertrauen des Marktes, sondern stellt auch sicher, dass das Unternehmen bestens für die kommenden Expansionsschritte gerüstet ist. Aktuell können Investoren also auf demselben Preisniveau einsteigen wie die Geldgeber der Finanzierung - eine attraktive Gelegenheit!



Produktion in vollem Gange - steigendes Interesse aus der Industrie

Die Nachfrage nach den HydraGEN HG1-Geräten steigt an. Um diesem Interesse gerecht zu werden, hat dynaCERT nun mit der Produktion von 1.000 Einheiten begonnen. Besonders große Aufmerksamkeit erhielt das Unternehmen kürzlich auf der PDAC-Konferenz in Toronto, wo vor allem Bergbauunternehmen starkes Interesse signalisierten. Der Bergbausektor gilt als einer der Hauptabnehmer für die Technologie, da hier Dieselmaschinen im Dauerbetrieb eingesetzt werden und der Spar- und Umwelteffekt entsprechend hoch ausfällt.



Hochkarätiges Management mit Erfahrung aus der Top-Industrie

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens ist das Management - und hier kann dynaCERT mit beeindruckenden Namen punkten. Das Team besteht aus Branchenexperten, die zuvor bei renommierten Unternehmen wie Daimler, MAN, MTU, Penske und Rolls-Royce tätig waren. Ein besonders bemerkenswerter Neuzugang ist Bernd Krüper, der als ehemaliger CEO von HATZ nach sieben Jahren seinen Posten aufgab, um sich dynaCERT als President und Director anzuschließen. Zudem investierte er persönlich in das Unternehmen - ein starkes Zeichen für sein Vertrauen in die Zukunft der Firma. In der vergangenen Woche beantwortete Krüper der Stockhouse Moderatorin Lyndsay Malchuk auf der PDAC-Konferenz in einem Interview einige Fragen zur Unternehmensentwicklung.



Fazit: Jetzt einsteigen und von der grünen Revolution profitieren!

dynaCERT Inc. (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ) bietet eine seltene Gelegenheit, in ein Unternehmen zu investieren, das Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit verbindet. Mit einer revolutionären Technologie, der Aussicht auf CO2-Zertifikate, einer gesicherten Finanzierung und einer wachsenden Nachfrage im Bergbausektor ist das Unternehmen bestens für die Zukunft aufgestellt.

Noch ist der Aktienkurs auf dem gleichen Niveau wie bei der letzten Finanzierungsrunde - eine Chance, die Investoren nicht verpassen sollten! Wer jetzt einsteigt, sichert sich eine Position in einem Unternehmen, das das Potenzial hat, den Markt für grüne Dieseltechnologien zu dominieren. Ein Blick auf den Chart der letzten drei Jahre zeigt, dass die Aktie derzeit auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau notiert und sich bei einem geeigneten Impuls auch wieder verdoppeln könnte. An turbulenten Börsentagen und in Krisen ergeben sich oftmals die besten Einstiegschancen - denken Sie also an Ihren Löffel.

dynaCERT Inc., Chart 36 Monate in CAD, Stand: 10. März 2025, Quelle: LSEG

