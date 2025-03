Das Instrument 8BU0 US11687Q1094 BRUNELLO CUCINELLI ADR EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.03.2025The instrument 8BU0 US11687Q1094 BRUNELLO CUCINELLI ADR EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.03.2025 and ex capital adjustment on 12.03.2025Das Instrument 1NN ES0105251005 NEINOR HOMES SA EO 6,38 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.03.2025The instrument 1NN ES0105251005 NEINOR HOMES SA EO 6,38 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.03.2025 and ex capital adjustment on 12.03.2025Das Instrument DYJ GB00BQ2K3557 RIVER GLOBAL LS-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.03.2025The instrument DYJ GB00BQ2K3557 RIVER GLOBAL LS-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.03.2025 and ex capital adjustment on 12.03.2025Das Instrument 7850 KYG913841006 TUYA INC. DL -,00005 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.03.2025The instrument 7850 KYG913841006 TUYA INC. DL -,00005 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.03.2025 and ex capital adjustment on 12.03.2025