Die Aktie von US-Telekommunikationsanbieter Verizon trotzt dem Abverkauf am Gesamtmarkt. Nach einem frischen Kaufsignal könnten die Anteile vor weiteren Gewinnen stehen.Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Verizon Die Unsicherheiten gegenüber der Handelspolitik der neuen US-Regierung sowie die Massenentlassungen in Bundesbehörden lassen Investoren eine Rezession in den USA befürchten. Während der GDPNow-Tracker der Atlanta-Fed für das erste Quartal inzwischen einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 2,4 Prozent befürchten lässt, flüchteten Anlegerinnen und Anleger in der vergangenen Woche erneut aus US-Aktien. Mit Abgaben von mehr als 10 Prozent gegenüber dem Allzeithoch bei …