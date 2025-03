LEIPZIG/HALLE (dpa-AFX) - Der Warnstreik an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden ist beendet. Die Beschäftigten hätten ihr Arbeit wieder aufgenommen, sagte der Verdi-Fachbereichsleiter für den Luftverkehr, Paul Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur. "Mir liegen keine Störungsmeldungen vor. Das müsste alles wieder regulär funktionieren", sagte Schmidt.

Am Montag waren an Flughäfen zahlreiche Flüge ausgefallen, Verdi hatte zu einem 24-stündigen Warnstreik an 13 deutschen Flughäfen aufgerufen. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, der Bodenverkehrsdienste, der Flugzeugabfertigung sowie des Luftsicherheitsbereichs am Flughafen Leipzig/Halle legten die Arbeit nieder.

Nun läuft der Betrieb wieder, wie auch ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG bestätigte. "Die ersten Flüge sind raus, teilweise mit ein paar Verzögerungen", sagte Sprecher Uwe Schuhart mit Blick auf die Standorte in Leipzig/Halle und Dresden./cki/DP/mis