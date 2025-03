DJ Volkswagen verzeichnet Gewinneinbruch trotz Umsatzplus

DOW JONES--Volkswagen hat vergangenes Jahr bei leicht steigenden Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Das schwierige Wettbewerbsumfeld vor allem in China und Europa sorgte dafür, dass der Wolfsburger DAX-Konzern in allen Markengruppen teils deutlich weniger verdiente. In der Summe sackte im Konzern die operative Rendite 2024 auf 5,9 Prozent von 7,0 Prozent im Vorjahr ab. Der Ausblick für das laufende Jahr ist vorsichtig optimistisch.

Der Umsatz kletterte in den zwölf Monaten laut Mitteilung um 0,7 Prozent auf 324,66 Milliarden Euro. Der operative Gewinn lag mit 19,06 Milliarden Euro 15 Prozent unter dem Vorjahreswert. Nach Steuern verdiente der Konzern 12,39 Milliarden Euro, das sind knapp ein Drittel weniger als im Vorjahr.

Die Dividende wird den weiteren Angaben zufolge auf 6,36 Euro je Vorzugsaktie von 9,06 Euro je Anteil sinken. Je Stammaktie will VW nur noch 6,30 nach 9,00 Euro je Aktie zahlen.

Im neuen Jahr peilt VW einen um bis zu 5 Prozent höheren Umsatz an. Die operative Rendite soll zwischen 5,5 bis 6,5 Prozent liegen. "Unsere Transformation gewinnt an Substanz und Geschwindigkeit", sagte CEO Oliver Blume laut Mitteilung. "Unsere fortgesetzte Modelloffensive, regional passgenaue Produkte für unsere weltweiten Märkte und starke Partner sind die Grundlage für eine nachhaltig positive Entwicklung."

March 11, 2025

