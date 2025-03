DJ Henkel steigert Dividende deutlich und will Marge weiter verbessern

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Henkel will nach deutlichen Gewinnsteigerungen im abgelaufenen Jahr auch die Dividende signifikant erhöhen. Für das laufende Jahr setzt sich der Hersteller von Persil und Pritt moderate Ziele bei Wachstum und Gewinnmargen. Zum einen ist der DAX-Konzern zu Jahresbeginn immer eher vorsichtig und erhöht dann im Jahresverlauf die Guidance. Zum anderen spiegelt dies das makroökonomische und geopolitische Umfeld wider, das durch neue Handelsbarrieren durch Importzölle getrieben durch US-Präsident Donald Trump deutlich unübersichtlicher und unwägbarer geworden ist.

Wie der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern mitteilte, sollen die Aktionäre 2,04 Euro je Vorzugsaktie für 2024 bekommen, 19 Cent mehr als die 1,85 Euro ein Jahr zuvor. 2024 war eine unveränderte Dividende ausgeschüttet worden.

2025 will Henkel auf Konzernebene den Umsatz organisch um 1,5 bis 3,5 Prozent steigern (2024: +2,6 Prozent). Des weiteren strebt das Unternehmen mit den zwei Segmenten - Consumer Brands und Adhesive Technologies - auf Konzernebene eine bereinigte EBIT-Marge von 14,0 bis 15,5 Prozent in Relation zum Umsatz an (2024: 14,3 Prozent). Den bereinigten Gewinn je Vorzugsaktie will der Konzern 2025 währungsbereinigt im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich steigern verglichen mit dem Vorjahreswert.

March 11, 2025 02:42 ET (06:42 GMT)

